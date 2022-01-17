Жилгородок в Волгограде сковали пробки из-за череды несуразных ДТП (ВИДЕО)











Движение на улицах Краснополянская и 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда сильно затруднено из-за нескольких ДТП, произошедших с разницей в 15-20 минут. На перекрестке этих дорог произошло столкновение Renault Duster, ВАЗ и Lada, а также Renault Logan и Kia, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Причиной первой аварии послужили странные маневры водитель Duster, который не смог с первого раза свернуть на нужную улицу. Во втором случае водитель Kia не выдержал дистанцию и врезался в попутной ехавший Logan. В результате происшествий никто не пострадал.

Напомним, ранее на улице 51-й Гвардейской Дивизии «Газель» протаранила задним ходом автобус №85, находившийся на маршруте – транспорт перекрыл движение по единственной полосе.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.