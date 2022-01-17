В Волгограде «Газель» вытолкнула автобус с пассажирами в сугроб

Происшествия 17.01.2022 15:41
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17.01.2022 15:41
Автобус №85 в Волгограде попал в очередное ДТП: в Жилгородке в общественный транспорт врезался фургон ГАЗ, водитель которого сдавал задним ходом. Авария произошла на улице 51-й Гвардейской Дивизии, где единственная полоса движения превратилась в узкоколейку: сугробы «украли» с каждой стороны по 15-20 сантиметров.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина за рулем «Газели» выезжал на главную дорогу с примыкающей и не убедился в безопасности маневра. Водитель автобуса попытался избежать столкновения и выехал в сугроб на обочине, однако кузов фургона всё же разбил стекло в салоне общественного транспорта. Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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