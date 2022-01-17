Силовики задержали в Волгограде криминального курьера (ВИДЕО)











Полицейские задержали в Волгограде 23-летнего курьера, причастного к серии телефонных мошенничеств и обмане пенсионеров. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, молодой человек забирал у таксистов посылки с наличными деньгами, клал их на свой счет и за вычетом собственного вознаграждения отправлять анонимному работодателю. Подозреваемый осознавал криминальный характер своего нового занятия, но стремление к легкому заработку оказалось сильнее.





Установлено, что мужчина прибыл в Волгоград для трудоустройства. Он собирался работать курьером в одном из интернет-магазинов, но его привлекло объявление о несложной работе с очень высокой зарплатой.

Деньги, которые он передавал, были получены от пенсионеров, пострадавших от действий телефонных мошенников. Злоумышленники звонили пожилым людям на домашние телефоны, представлялись родственниками и говорили, что стали виновниками ДТП. Затем им перезванивали люди, которые представлялись адвокатами или сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров, что для спасения их родственника от тюрьмы нужна крупная сумма денег. В начале разговора они называли цифру в 800 тысяч рублей, но если таких денег не было – соглашались на меньшую. Деньги нужно было завернуть в пакет с вещами и передать таксисту, который прибывал к дому для курьерской доставки.





В настоящее время известно об участии задержанного в 11 эпизодах криминальной деятельности. Его задержали в арендованной квартире в Центральном районе Волгограда. У него изъято изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и носители информации, банковские и сим-карты, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области