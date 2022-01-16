Два человека едва не сгорели в квартире на юге Волгограда





Сегодня рано утром в Красноармейском районе Волгограда загорелась квартира в пятиэтажке. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, тревожное сообщение поступило на пульт оперативного дежурного в 05:27. На улице Николаевской в пятиэтажном многоквартирном доме в одной из комнат горели домашние вещи. С огнем справились за 16 минут. Известно, что возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки. Погибших нет.

По данным информагентства, на пожаре спасли двух человек. Мужчина и женщина выбежали из горящей квартиры на балкон. Очевидцы сообщают, что с балкона пожарные эвакуировали людей по автолестнице.



