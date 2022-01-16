Лжеброкер выманил у пожилого волгоградца более 2 миллионов рублей





68-летний житель Советского района Волгограда стал жертвой интернет-мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в интернете он связался с неизвестным, который представился брокером, решив заработать на фондовой бирже. В течение длительного времени мужчина переводил частями денежные средства на счет злоумышленников, а, когда не получил ни обещанной выгоды, ни своих денег обратно, понял, что его обманули. Ущерб составил более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенников.



Полиция призывает граждан быть бдительными при поступлении сомнительных предложений об участии в играх на фондовой бирже Если вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, а иностранные брокеры не имеют право осуществлять брокерскую деятельность на территории РФ без соответствующей лицензии Центрального Банка.

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