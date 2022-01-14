Происшествия

"Нас било током!": квартиры девятиэтажки в Волгограде затопило кипятком из-за порыва стояка

Происшествия 14.01.2022 11:57
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14.01.2022 11:57




Жители девятиэтажки в Дзержинском районе Волгограда подсчитывают ущерб от испорченной мебели и бытовой техники после затопления кипятком пяти этажей в  многоквартирном доме. Горожане испытали настоящий стресс, когда вдруг сегодня среди ночи по стенам квартир полились потоки воды. «Нас било током из-за промокшей проводки, пока не отключили электричество в щитках!», - с содроганием вспоминают  жители дома №34 по улице 8-й Воздушной Армии ночные события.
Как пояснили ИА «Высота 102» волгоградцы, 10 января в  их доме на несколько дней отключили горячую воду из-за аварии на водопроводе. Жильцы и в страшном сне не могли предположить, чем это обернется. Сначала им пришлось четыре дня просидеть без горячей воды. Но, когда ее дали, и произошла эта катастрофа. «Около 3 часов ночи у нас в подъезде прорвало общий  стояк, и сильный напор кипятка начал заливать наши квартиры», - пояснили они. В результате затопленными оказались квартиры на пяти этажах  - на пятом и на четырех этажах ниже. Люди оказались по щиколотку в воде в собственных квартирах. Стены в комнатах пропитались влагой, а промокшая мебель взбухла.
Прибывшие на место ЧП мастера аварийной службы от управляющей компании ООО «ЖЭУ-65» сообщили жителям дома, что причиной порыва стал скачок давления при подаче воды. По словам собственников, в соседнем доме также произошел прорыв трубы, который устранили аварийные бригады. Однако и после этого на жильцов  с потолков  продолжала капать вода из общего стояка. В результате люди опять остались без воды. Жители дома намерены требовать от управляющей компании возмещения ущерба за испорченный ремонт и мебель. 
Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в ООО «Концессии водоснабжения», чтобы прояснить ситуацию. В организации пояснили, что подача горячего водоснабжения была приостановлена 10 января в связи с проведением восстановительных работ на магистральном трубопроводе в Тракторозаводском районе. «После возобновления подачи ресурса потребовалось время для регулировки параметров на центральном тепловом пункте №19, обслуживающем данный дом», - пояснили в организации. В этот период жильцам дома ресурс подавался на пониженных параметрах. В компании назвали и предполагаемые причины порыва трубы в доме. "Во время повторного запуска на внутридомовых сетях технологическое нарушение могло произойти из-за отсутствия регулировки параметров внутри дома", - прокомментировали в "Концессиях водоснабжения". В компании подчеркнули, что нарушения на внутридомовых сетях обязана устранить управляющая компания. 

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