Расследования 13.01.2022 18:07
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13.01.2022 18:07
Перед судом по обвинению в халатности предстанет директор Урюпинского психоневрологического интерната в Волгоградской области, где в мае 2020-го произошла массовая вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, уголовное дело поступило для рассмотрения в Урюпинский городской суд.
Из обвинительного заключения следует, что на основании приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 15 июня 2020 года в интернате был организован трудовой процесс без возвращения сотрудников к месту постоянного проживания. Однако санитарно-эпидемиологические правила в этом учреждении нарушались. Так, с 1 по 24 мая 2020 года сотрудники интерната выходили за пределы учреждения, получатели социальных услуг находились за пределами палат без средств индивидуальной защиты, не соблюдая социальную дистанцию. Также отсутствовала изоляция выходных каналов вентиляционных шахт помещений с пребыванием людей. Данные нарушения привели к массовому заболеванию COVID-2019. Этот вирус был выявлен у 25 работников интерната и 181 получателей социальных услуг.
Следствие квалифицировало действия директора учреждения Кутырева В.В. по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину.
Вместе с материалами в суд поступило ходатайство от следователя о прекращении уголовного дела и назначении в отношении Кутыева меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
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