



В Камышинском районе Волгоградской области после лобового столкновения загорелись легковушка и микроавтобус. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, страшное ДТП случилось накануне вечером на 140 км трассы «Камышин - Ольховка - Иловля».

По предварительным данным, 40-летний водитель LADA XRAY двигался из Ольховки в сторону Камышина. Не учтя погодных условий и безопасной скорости, мужчина не справился с управлением и допустил занос автомобиля. В результате легковушку вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter под управлением 62-летнего водителя. Из-за сильного удара оба автомобиля сгорели. Водителя микроавтобуса госпитализировали в больницу.



