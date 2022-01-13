Происшествия

Микроавтобус и легковушка сгорели после лобового удара в Волгоградской области

Происшествия 13.01.2022 12:54
0
13.01.2022 12:54


В Камышинском районе Волгоградской области после лобового столкновения загорелись легковушка и микроавтобус. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, страшное ДТП случилось накануне вечером на 140 км трассы «Камышин - Ольховка - Иловля».
По предварительным данным, 40-летний водитель LADA XRAY двигался из Ольховки в сторону Камышина. Не учтя погодных условий и безопасной скорости, мужчина не справился с управлением и допустил занос автомобиля. В результате легковушку вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter под управлением 62-летнего водителя.  Из-за сильного удара оба автомобиля сгорели. Водителя микроавтобуса госпитализировали в больницу. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Происшествия
13.01.2022 12:33
Происшествия 13.01.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2022 12:06
Происшествия 13.01.2022 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2022 10:00
Происшествия 13.01.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2022 09:50
Происшествия 13.01.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2022 22:07
Происшествия 12.01.2022 22:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2022 15:33
Происшествия 12.01.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2022 11:42
Происшествия 12.01.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2022 10:02
Происшествия 12.01.2022 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2022 14:55
Происшествия 11.01.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2022 14:24
Происшествия 11.01.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2022 12:05
Происшествия 11.01.2022 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2022 10:07
Происшествия 11.01.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2022 08:55
Происшествия 11.01.2022 08:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.01.2022 11:35
Происшествия 10.01.2022 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.01.2022 10:44
Происшествия 10.01.2022 10:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:56
Движение назад: машины скатываются с горки на заснеженной дороге Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:28
В волгоградской глубинке школьники пошли на удаленку из-за снегопадаСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде пассажиры толкали застрявшую в снегу маршрутку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Микроавтобус и легковушка сгорели после лобового удара в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде грузовик насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
12:19
Ольга Зубарева высказалась о вакцинации волгоградских детейСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде две сотрудницы клининговой фирмы отравились парами моющих средствСмотреть фотографии
11:49
Самое время: 38 елей высадили в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Волгоградский губернатор перед "омикроном" повторно ревакцинировался от COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Волгоградские полицейские вытолкали из снежного плена застрявшую легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
Коробки с нелегальным табаком нашли волгоградские полицейские в автобусах из МосквыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
В Волгограде выпала половина месячной нормы осадковСмотреть фотографии
10:00
В хуторе Волгоградской области в пожаре погибли мать с сыномСмотреть фотографии
09:50
Иномарка повисла на отбойнике на рокадной дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:20
Эксперты подтвердили ценность памятника Ленину в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде из-за ДТП на заснеженной дороге встали троллейбусыСмотреть фотографии
22:07
На оптово-строительном рынке на Тулака в Волгограде загорелся складСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
Волгоградская область заказала первую партию «Спутник М» для подростковСмотреть фотографии
20:00
Аферисты «повесили» на волгоградца две тысячи фальшивых полисов ОСАГОСмотреть фотографии
19:12
Две тысячи заболевших в сутки ожидают в Волгоградской области из-за «омикрона»Смотреть фотографии
17:26
"Никому мы не сдались": в Волгограде забыли расчистить подходы к школамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
С улиц Волгограда пропал востребованный у горожан автобусСмотреть фотографии
15:46
Администрация Волгограда может переехать в шикарное здание с колоннамиСмотреть фотографии
15:41
В мэрии Волгограда нашли оправдание проигранной борьбе с гололедомСмотреть фотографии
15:33
Коммунальщики починили частный водопровод после потопа в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
15:26
Осужденному грозит новый срок за насилие в волгоградской колонииСмотреть фотографии
13:53
В Волгоградской области готовятся к вакцинации подростковСмотреть фотографии
12:42
Эксперты назвали сроки распространения «омикрона» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской области втрое уменьшилось число госпитализированных с COVID-19Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 