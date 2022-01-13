



Двух женщин доставили с территории Волгоградского алюминиевого завода в отделение токсикологии ГКБ СМП №25. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облкомздраве, медики оценивают состояние 41-летней и 53-летней женщин как легкой степени тяжести. Ближайшие 2-3 дня они будут находиться под наблюдением специалистов.

Как пояснили на Волгоградском алюминиевом заводе, сотрудницы привлечённой клининговой компании получили отравление парами моющих средств. Почувствовав недомогание, они обратились в «РУСАЛ медицинский центр», где им была оказана первая помощь. После чего их доставили в отделение токсикологии для прохождения полного медицинского обследования.



