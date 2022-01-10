Общество 10.01.2022 17:56
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10.01.2022 17:56
Вода землистого цвета вот уже две недели течет из кранов жителей поселка Торгун в Старополтавском районе Волгоградской области. «Это грязное месиво даже скотина пить отказывается!», - возмущаются люди. Как рассказали жители, когда в прошлом году здесь проложили централизованный водопровод, люди поначалу обрадовались, однако и в страшном сне им не могло присниться, что из кранов потечет такая отвратительная жижа.
«Провели трубы, содрали с нас за счетчики по 3 тысячи рублей, но такую воду употреблять нельзя!», - рассказали негодующие люди. Жителям приходится отстаивать воду, чтобы использовать ее хотя бы для технических нужд. А для того, чтобы постирать и напоить домашний скот, они топят снег, когда он есть. При этом никакого подвоза чистой воды в селе не организовано. Смекалистые "предприниматели" из соседнего села привозят чистую воду и продают ее жителям Торгуна по 200 рублей за кубометр. «Пенсионеры отдают свои последние гроши, чтобы напиться. Это нормально?», - задаются вопросом жители поселка.
Люди обращались с просьбой о помощи к главе сельского поселения Валерию Шавленову, который пообещал переключить водоснабжение на другую скважину. Однако проблема так и не была решена. Жители жаловались и в администрацию Старополтавского района, однако и это не помогло. Последней надеждой жителей остался мэр Волгограда Владимир Марченко, который родился и вырос в поселке Торгун, а потом и возглавлял администрацию Старополтавского района. «Мы просим нашего земляка помочь нам решить проблемы с водопроводом!», - обращаются к градоначальнику жители.
Между тем, в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» глава Старополтавского района Александр Мелкумов объяснил причину отвратительного качества воды пересыханием реки Торгун, из-за чего, по его словам, в трубах ослабевает напор, а потому в них появляется ржавчина, которая загрязняет воду. Он также опроверг утверждения жителей села об отсутствии подвоза воды. «Воду мы подвозим из соседнего села Водянка с осени прошлого года», - заверил глава. По его словам, зимой проблему с водоснабжением села Торгун решить невозможно и пообещал, что весной в селе планируется заменить уже проржавевший водопровод.
Напомним, на прошлой неделе в областном комитете ЖКХ сообщили о планах подключить к централизованному питьевому водоснабжению 13 тысяч жителей Волгоградской области. В ведомстве отчитались, что в 2022 году завершится строительство системы водоснабжения городского поселения Петров Вал Камышинского района, реконструкция водозаборных сооружений в Ленинске и станции подготовки воды производительностью 4000 м3/сутки городского поселения города. Серафимович Волгоградской области. Также чиновники пообещали в этом году завершить реконструкцию трубопроводной сети до Ромашковского сельского поселения Палласовского района, насосных станций I-го, II-го и III-го подъемов и трубопроводной сети до Ромашковского сельского поселения. Еще два объекта начнут строиться в 2023-2024 годах - это очистные сооружения водопровода в поселке Береславка Калачевского района и системы водоснабжения на территории Даниловского и Котовского районов Волгоградской области.
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