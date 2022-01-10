Вода землистого цвета вот уже две недели течет из кранов жителей поселка Торгун в Старополтавском районе Волгоградской области. «Это грязное месиво даже скотина пить отказывается!», - возмущаются люди. Как рассказали жители, когда в прошлом году здесь проложили централизованный водопровод, люди поначалу обрадовались, однако и в страшном сне им не могло присниться, что из кранов потечет такая отвратительная жижа.

«Провели трубы, содрали с нас за счетчики по 3 тысячи рублей, но такую воду употреблять нельзя!», - рассказали негодующие люди. Жителям приходится отстаивать воду, чтобы использовать ее хотя бы для технических нужд. А для того, чтобы постирать и напоить домашний скот, они топят снег, когда он есть. При этом никакого подвоза чистой воды в селе не организовано. Смекалистые "предприниматели" из соседнего села привозят чистую воду и продают ее жителям Торгуна по 200 рублей за кубометр. «Пенсионеры отдают свои последние гроши, чтобы напиться. Это нормально?», - задаются вопросом жители поселка.

Люди обращались с просьбой о помощи к главе сельского поселения Валерию Шавленову, который пообещал переключить водоснабжение на другую скважину. Однако проблема так и не была решена. Жители жаловались и в администрацию Старополтавского района, однако и это не помогло. Последней надеждой жителей остался мэр Волгограда Владимир Марченко, который родился и вырос в поселке Торгун, а потом и возглавлял администрацию Старополтавского района. «Мы просим нашего земляка помочь нам решить проблемы с водопроводом!», - обращаются к градоначальнику жители.