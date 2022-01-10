Экономика

Банк «Открытие»: средняя цена на нефть в 2022 году может быть выше, чем в прошлом

Экономика 10.01.2022 14:00
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10.01.2022 14:00


Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина комментирует.
2021 год стал выдающимся для рынков нефти и газа. Восстановление после спада спроса в ковидном 2020 году превзошло все ожидания, а ограничения предложения дополнительно подогрели цены. В итоге нефть марки «Брент» подорожала в среднем за год примерно на 64%, что стало наилучшим результатом по темпам роста с начала 2000-х. Текущий масштабный взлет цен закономерно был зафиксирован после предшествующего резкого их снижения на треть в 2020 году.
Последнюю неделю года котировки Брент консолидировались в узком диапазоне 78-80 долларов за баррель. Позитив от сообщения Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране опустились до трехмесячного минимума, был уравновешен негативом из Китая, где объем первого пакета квот для частных НПЗ на импорт нефти в 2022 году оказался на 11% ниже, чем годом ранее.
Ближайшее заседание министерского комитета ОПЕК+ состоится уже 4 января. Предварительно по результатам встречи на рынок в феврале должно дополнительно выйти 400 тысяч баррелей нефти. Наш базовый сценарий предполагает, что страны продолжат придерживаться ранее согласованных договоренностей. Увеличение поставок из США, включая объемы из стратегических резервов, не позволили существенно снизиться цене нефти к концу декабря. С учетом относительно «мирного» штамма омикрон, существенные ограничения на спрос нефтепродуктов также пока не предполагаются.
Базовый прогноз на 2022 год предполагает, что постепенно с нормализацией рынков и балансированием спроса и предложения на более высоких уровнях цены должны двигаться к уровню 70 долларов за баррель «Брент» к концу года. Учитывая высокий старт года, средняя цена может остаться на уровне 2021 года или даже оказаться несколько выше – около 75-78 долларов за баррель.
На газовом рынке Европы в течение 2021 года рекорды цен привели как к проблемам с промышленностью (остановки на плановый и внеплановый ремонт, заморозка ряда мощностей), так и к сокращению спроса со стороны населения. Многократный рост цен привел к концу года к перенаправлению ряда танкеров с СПГ, ранее отправленных из США в Азию, на Европейские рынки. На этих данных цены с почти 2000 долларов за тыс. кубометров газа за несколько дней упали до 1100 долларов за тыс. кубометров газа, а к концу года и ниже 800 долларов за тыс. кубометров газа (напомним, что уровень 2018-2019 года был 200 долларов за тыс. кубометров газа!).
В течение 2022 года мы ожидаем постепенной нормализации на рынках газа и возвращения цен к концу года к более приемлемому уровню, при этом средняя цена может оказаться сопоставимой с 2021 годом, а именно 500-600 долларов за тыс. кубометров газа из-за высокого уровня входящих цен.
Представленные прогнозы не предполагают существенного ухудшения геополитической напряженности и эскалации конфликтов ни в каких регионах.

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