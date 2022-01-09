Общество

Стая позеленевших собак из Волгограда прославилась в соцсетях

Общество 09.01.2022 14:42
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09.01.2022 14:42


Видеоролик со стаей позеленевших собак, разгуливающих в Кировском районе Волгограда, набрал почти 2 миллиона просмотров в социальной сети Tik Tok. Кадры были опубликованы два дня назад в одном из развлекательных аккаунтов, откуда их перепостили пользователи других соцсетей и порталов рунета, сообщает ИА «Высота 102».
«7 января. Что с тобой случилось, а? – обращается за кадром автор видеоролика к одному из псов, шерсть которых приобрела ядовито-зеленый оттенок. – Может быть, из космоса закинули? Вот эта светится аж, собака Баскервилей», – недоумевает волгоградец.
В комментариях к вирусному видео пользователи соцсетей отметили, что позеленевшие от хвоста до кончиков ушей собаки бегают по Кировскому району Волгограда еще с начала ноября. Причина метаморфозы неизвестна: маловероятно, что кто-то среди местных жителей систематически красит в зеленый цвет целую стаю бездомных псов. Некоторые комментаторы предположили, что животные могли изваляться в каких-то химикатах или красителях, складированных на заброшенных территориях.

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