В Волгограде заливает улицу с домом четверняшек





В поселке Горьковский в Волгограде из-за очередного порыва водопровода заливает улицу Басаргинскую. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, течь образовалась еще 30 декабря, сейчас воды скопилось столько, что хватило уже на маленькое озеро. «Звонили всем, кому возможно. Но, видимо, аварийные службы уже ушли на праздники. До сих пор никто не приехал», - констатируют волгоградцы. Это уже далеко не первая авария на водопроводе в заполотновской части поселка. «Мы живем здесь без дорог, без уличного освещения, в поселке часто отключают свет, а округу заливает водой из старых труб. Зачем нас присоединили в свое время к Волгограду, если мы здесь брошены на произвол судьбы?», - задаются вопросом жители.

К слову, на улице Басаргинской в заполотновской части поселка живет знаменитая семья Маркович, которые после рождения четверняшек воспитывают шестерых детей.ИА "Высота 102" обратилось за комментарием в ООО "Концессии водоснабжения". Ответ ожидается.