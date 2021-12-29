Происшествия

Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Волгоградской области

Происшествия 29.12.2021 17:13
0
29.12.2021 17:13


Водитель Renault Symbol не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла на 134 километре трассы «Волгоград-К. Шахтинский».
По предварительной информации, сегодня утром 30-летний житель Ростовской области на легковушке двигался в сторону Волгограда. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением 59-летнего жителя Саратова. В результате водитель и 35-летняя пассажирка легковушки госпитализированы в хирургическое отделение ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района».
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Происшествия
29.12.2021 15:36
Происшествия 29.12.2021 15:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2021 13:10
Происшествия 29.12.2021 13:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2021 13:04
Происшествия 29.12.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2021 09:54
Происшествия 29.12.2021 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2021 15:13
Происшествия 28.12.2021 15:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2021 10:26
Происшествия 28.12.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2021 16:39
Происшествия 27.12.2021 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2021 15:32
Происшествия 27.12.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2021 11:05
Происшествия 27.12.2021 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2021 14:01
Происшествия 26.12.2021 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2021 11:44
Происшествия 26.12.2021 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2021 09:38
Происшествия 26.12.2021 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2021 20:44
Происшествия 25.12.2021 20:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2021 20:26
Происшествия 25.12.2021 20:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2021 19:55
Происшествия 25.12.2021 19:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:57
Смерть - не причина: в Волгограде мусорный регоператор и коллекторы требуют денег с умершей 5 лет назад женщиныСмотреть фотографии
17:53
В парке Волжского установили арт-объект в виде головы человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис будущегоСмотреть фотографии
16:54
Суд восстановил на работе отстраненную из-за отказа прививаться волгоградкуСмотреть фотографии
16:51
Волонтеры РУСАЛа воплощают в жизнь новогодние желанияСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзалеСмотреть фотографии
15:36
На заметенной трассе в Волгоградской области три человека пострадали в массовой аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Пятиэтажку в Волгограде пятые сутки заливает кипятком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:31
В развитие Михайловки Волгоградской области вложат более 2 млрд рублейСмотреть фотографии
13:10
Легковушка попала под фуру на заснеженной трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Пьяный водитель без прав сбил пенсионерку в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Население Волгоградской области вымирает из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде риэлтор сознался в совершенном 20 лет назад убийстве клиентаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области подвели итоги нацпроекта «Производительность труда» за 2021 годСмотреть фотографии
12:18
На трассе под Волгоградом образовалась 7-километровая пробка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгограде заключенному продлили срок за телефонное мошенничествоСмотреть фотографии
11:20
Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет с праздникамиСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области проехал в метель по московской трассеСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде вычислили самозванца в сети ювелирных магазиновСмотреть фотографии
10:34
За три месяца на завод «Красный Октябрь» пришли работать 366 волгоградцевСмотреть фотографии
10:24
«Смех и радость»: Дед Мороз принес праздник детям во дворах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХСмотреть фотографии
10:03
Администрацию Волгограда оштрафовали за сброс неочищенных стоков в ВолгуСмотреть фотографии
09:54
В хуторе Волгоградской области погиб неизвестныйСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде пробки достигли 10 балловСмотреть фотографии
08:42
В новогоднюю ночь в Волгоградской области пойдет мокрый снегСмотреть фотографии
08:07
Транспортный коллапс: Волгоград и федеральные трассы парализовало снегопадомСмотреть фотографии
20:37
Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансерСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 