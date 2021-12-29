



Водитель Renault Symbol не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла на 134 километре трассы «Волгоград-К. Шахтинский».

По предварительной информации, сегодня утром 30-летний житель Ростовской области на легковушке двигался в сторону Волгограда. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением 59-летнего жителя Саратова. В результате водитель и 35-летняя пассажирка легковушки госпитализированы в хирургическое отделение ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района».



