Дед Мороз прошел в Волгоградской области диспансеризацию





В ЦРБ Городищенского района Волгоградской области среди посетителей в эти выходные был замечен Дед Мороз. Как сообщили в облкомздраве, необычный пациент проходил диспансеризацию. Проверить свое состояние здоровья в выходные дни могут все желающие. В утренние часы можно сдать анализы крови, выполнить ЭКГ, флюорографию, осмотр специалистов. Для этого организован дополнительный пост забора крови, кабинет ЭКГ, работает мобильный флюорограф.

Всего эти выходные прошли диспансеризацию более 70 человек.



