Дед Мороз прошел в Волгоградской области диспансеризацию

Здравоохранение 26.12.2021 17:25
0
26.12.2021 17:25
В ЦРБ Городищенского района Волгоградской области среди посетителей в эти выходные был замечен Дед Мороз. Как сообщили в облкомздраве, необычный пациент проходил диспансеризацию. Проверить свое состояние здоровья в выходные дни могут все желающие. В утренние часы можно сдать анализы крови, выполнить ЭКГ, флюорографию, осмотр специалистов. Для этого организован дополнительный пост забора крови, кабинет ЭКГ, работает мобильный флюорограф.
Всего эти выходные прошли диспансеризацию более 70 человек.
Реклама
Назначен главный врач Суровикинской ЦРБ24.12.2021 20:27
Здравоохранение 24.12.2021 20:27
Восемь больниц в Волгоградской области отказались от баллонного кислорода20.12.2021 15:30
Здравоохранение 20.12.2021 15:30
В Волгограде над больницей №25 нависли черные тучи большой проверки08.12.2021 21:49
Здравоохранение 08.12.2021 21:49
Волгоградскую область завалили вакцинами от коронавируса07.12.2021 10:52
Здравоохранение 07.12.2021 10:52
В волгоградских больницах освободились 1700 ковидных коек06.12.2021 11:29
Здравоохранение 06.12.2021 11:29
Волгоградский облздрав опроверг смерть пациента с COVID из-за отключения от кислорода01.12.2021 13:55
Здравоохранение 01.12.2021 13:55
Росздравнадзор расследует смерть пациента в ковидном госпитале в Волгограде01.12.2021 12:03
Здравоохранение 01.12.2021 12:03
В Волгоградской области 601 человек заразился СПИДом в 2021 году01.12.2021 08:17
Здравоохранение 01.12.2021 08:17
«В штатном режиме»: хирурги Клиники №1 ВолГМУ провели уникальную операцию30.11.2021 18:17
Здравоохранение 30.11.2021 18:17
«СОГАЗ-Мед»: вакцинация и ревакцинация – укрепляем здоровье30.11.2021 15:55
Здравоохранение 30.11.2021 15:55
Вирусы проникли в 41 образовательное учреждение в Волгоградской области30.11.2021 11:13
Здравоохранение 30.11.2021 11:13
В ВолгГМУ впервые проходит кадавер-курс для врачей26.11.2021 12:43
Здравоохранение 26.11.2021 12:43
В Волгоградскую область прибыла крошечная партия дефицитного «КовиВака»26.11.2021 09:30
Здравоохранение 26.11.2021 09:30
В ВолгГМУ вручили студенческие билеты французского университета Гренобль-Альпы25.11.2021 09:45
Здравоохранение 25.11.2021 09:45
Волгоградский медицинский университет первым на юге страны проведет кадавер-курсы для врачей24.11.2021 11:01
Здравоохранение 24.11.2021 11:01
Реклама