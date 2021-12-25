На ТЭЦ в Волжском потушили пожар

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.
Происшествия 25.12.2021 08:44
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25.12.2021 08:44
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.
В ТЭЦ в Волжском накануне вечером произошел пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 19.56 ч. На территории ТЭЦ, расположенной на улице Автодорога, в отдельно стоящем здании размером 6х5 м. горел утеплитель труб на площади около 100 кв.м. Пожарные расчеты 1-го и 5-го ОФПС по Волгоградской области локализовали горение в 21.20, пожар был ликвидирован в 22-00. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.
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