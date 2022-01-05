Общество 05.01.2022 16:27
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05.01.2022 16:27
Прошедший год стал богатым на события в Волгоградской области. За это время ИА «Высота 102» было выпущено более 9 тысяч материалов. Вместе с читателями мы смеялись, грустили, расстраивались и сопереживали. Однако были такие истории, которые выделялись из массы других своей нетипичностью. Рассказываем, какие публикации удивили нас и наших читателей в 2021 году.
Так, в середине марта наши читатели активно обсуждали историю хозяйки кафе, которая приспособила подсобку под секс-притон. 46-летняя ранее судимая жительница города Камышина с января 2020 года, являясь владелицей заведения общепита на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», приспособила подсобку для встреч жриц любви с клиентами. Однако притон работал недолго - 21 августа 2020 года он был раскрыт. В отношении предприимчивой женщины возбудили уголовное дело за предоставление помещения для занятия проституцией.
В конце мая рассмешил и позабавил наших читателей голый пассажир автомобиля на танцующем мосту в Волгограде. В социальной сети очевидцы выложили видео с голым мужчиной в люке движущейся по мосту машины. Обнаженный человек поверг в шок окружающих неприличными действиями. Позже полицейские провели проверку и задержали хулигана. При допросе в полиции 38-летний пассажир объяснил свою выходку тем, что он возвращался с пляжа и ему стало жарко. В отношении водителя были составлены протоколы по факту нарушения ПДД. Действия его голого пассажира были квалифицированы как мелкое хулиганство.
В конце июня общественный резонанс получила новость о рождении ребенка в родильном доме №2 в Центральном районе Волгограда, для которого родители из Краснослободска выбрали необычное имя - Люцифер. По рассказам новоиспеченных родителей, им пришлось перебрать около пяти тысяч греческих, римских и старославянских имен, пока они не остановились на том, которое им понравилось. Однако через пару недель родителям пришлось поменять его на Люциан, поскольку близкие родственники крайне негативно восприняли первый вариант. Также не одобрили имя и в православном храме, где они планировали крестить сына. Несмотря на это родители не расстроились и дома продолжили называть малыша Люцифером.
В начале июля читателей рассмешил мужчина-перевертыш, который стоял на голове в салоне автобуса №4 в Волжском. В такой необычной позе пассажир проехал около 10 минут, после чего перевернулся на ноги и как ни в чем не бывало вышел на очередной остановке. Никто из пассажиров так и не решился спросить неординарного волжанина, зачем он передвигается в общественном транспорте, стоя на голове.
Странная и одновременно чудовищная история произошла в конце ноября в Новоаннинском районе. Местный житель обозвал свою бывшую ведьмой и поджег ее. Мужчина очень хотел возобновить отношения, но дама его отвергла. Произошло все после застолья в квартире «инквизитора». После отказа разразился скандал, в ходе которого мужчина назвал возлюбленную ведьмой из-за того, что у нее якобы светятся глаза. Тут же он решил проверить, сгорит ли «ведьма», ринулся в сарай, где взял канистру с бензином, облил им гостью и поджег. Поняв, что натворил, хозяин дома помогал женщине потушить себя и поливал ее водой. После этого он уложил обгоревшую гостью в кровать и обработал ожоги мазью. Женщина уснула, но на утро ей стало плохо. Скорая помощь забрала потерпевшую в ожоговый центр Волгограда, где ей диагностировали термические ожоги 1-2-3 степени.
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