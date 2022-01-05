



Прошедший год стал богатым на события в Волгоградской области. За это время ИА «Высота 102» было выпущено более 9 тысяч материалов. Вместе с читателями мы смеялись, грустили, расстраивались и сопереживали. Однако были такие истории, которые выделялись из массы других своей нетипичностью. Рассказываем, какие публикации удивили нас и наших читателей в 2021 году.





Так, в середине марта наши читатели активно обсуждали историю хозяйки кафе, которая приспособила подсобку под секс-притон . 46-летняя ранее судимая жительница города Камышина с января 2020 года, являясь владелицей заведения общепита на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», приспособила подсобку для встреч жриц любви с клиентами. Однако притон работал недолго - 21 августа 2020 года он был раскрыт. В отношении предприимчивой женщины возбудили уголовное дело за предоставление помещения для занятия проституцией.





В конце мая рассмешил и позабавил наших читателей голый пассажир автомобиля на танцующем мосту в Волгограде. В социальной сети очевидцы выложили видео с голым мужчиной в люке движущейся по мосту машины. Обнаженный человек поверг в шок окружающих неприличными действиями. Позже полицейские провели проверку и задержали хулигана. При допросе в полиции 38-летний пассажир объяснил свою выходку тем, что он возвращался с пляжа и ему стало жарко. В отношении водителя были составлены протоколы по факту нарушения ПДД. Действия его голого пассажира были квалифицированы как мелкое хулиганство.





В конце июня общественный резонанс получила новость о рождении ребенка в родильном доме №2 в Центральном районе Волгограда, для которого родители из Краснослободска выбрали необычное имя - Люцифер . По рассказам новоиспеченных родителей, им пришлось перебрать около пяти тысяч греческих, римских и старославянских имен, пока они не остановились на том, которое им понравилось. Однако через пару недель родителям пришлось поменять его на Люциан , поскольку близкие родственники крайне негативно восприняли первый вариант. Также не одобрили имя и в православном храме, где они планировали крестить сына. Несмотря на это родители не расстроились и дома продолжили называть малыша Люцифером.





В начале июля читателей рассмешил мужчина-перевертыш , который стоял на голове в салоне автобуса №4 в Волжском. В такой необычной позе пассажир проехал около 10 минут, после чего перевернулся на ноги и как ни в чем не бывало вышел на очередной остановке. Никто из пассажиров так и не решился спросить неординарного волжанина, зачем он передвигается в общественном транспорте, стоя на голове.



