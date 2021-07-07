Общество

Родившийся в Волгограде Люцифер стал Люцианом

Общество 07.07.2021 17:53
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07.07.2021 17:53


Родившийся в Волгограде мальчик, которого родители планировали назвать Люцифером, получил имя Люциан — именно так новорожденного зарегистрировали в отделе ЗАГС. Как рассказала ИА «Высота 102» мать ребенка Мария, решение о выборе другого имени им с супругом Павлом далось нелегко, но причины оказались слишком вескими.
По словам Марии, выбор для малыша имени Люцифер крайне негативно восприняли близкие родственники. «Моя любимая бабулечка звонила и плакала в трубку, а я плакала вместе с ней, — рассказала новоиспеченная мать. — Муж видел, как я терзаюсь и переживаю из-за этого. И хотя он хотел стоять на своем до последнего, мы пошли на этот шаг [выбор другого имени] из любви к своим близким и родным».
Не одобрили имя Люцифер и в православном храме, где Мария и Павел планировали крестить сына. «Изначально проводить крестины должен был другой батюшка, который благословил нас, — пояснила женщина. — Но он ушел в отпуск, а другой священник заявил, что не будет совершать таинство, пока мы не принесем свидетельство о рождении Люцифера с другим именем».
Несмотря на то, что новорожденного мальчика записали как Люциана, дома его все равно зовут именем, данным при рождении. «Братья и сестра очень любят его, и мы с Пашей тоже, — рассказала Мария. — Мы ведь перебрали тысячи имен и именно на этом варианте сошлись. Люцифер несет свет, он любимый ангел Бога. Будем считать, что Люцифер получил отсрочку до 14 лет — если он захочет, то сможет сам пойти и сменить имя на то, что было дано ему при рождении».
Напомним, младенец весом 4 килограмма 30 граммов и ростом 58 сантиметров, которого родители решили назвать необычным именем, появился на свет 24 июня в роддоме №2 в Центральном районе Волгограда. Мальчик стал четвертым ребенком в семье, проживающей в Краснослободске: у него есть братья Дмитрий и Артем и сестра Анастасия.

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