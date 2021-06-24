В Волгограде родился Люцифер

Общество 24.06.2021 17:11
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24.06.2021 17:11
В клиническом родительном доме №2 в Центральном районе Волгограда сегодня рано утром родился младенец, для которого родители, проживающие в Краснослободске, уже выбрали необычное имя – Люцифер. Как рассказал ИА «Высота 102» счастливый отец, Павел, Люцифер для него уже третий сын и четвертый ребенок. «Малыш родился богатырем – 4 килограмма 30 граммов, 58 сантиметров», - гордо сообщил новоиспеченный папа.
У троих детей Павла – имена вполне обычные: сыновей зовут Дмитрий и Артем, а дочку – Анастасией. Имя для новорожденного они выбирали вместе с супругой Марией. Дело это оказалось нелегким. Мама малыша нашла силы и время поговорить с корреспондентом ИА «Высота 102» после родов и пояснила, что они с супругом перебрали около пяти тысяч греческих, римских и старославянских имен, пока не остановились на Люцифере. «Это было имя, на котором мы с мужем единогласно сошлись, - пояснила Мария. – Люцифер – это любимый ангел Бога, а имя это переводится как несущий свет».
Мария и Павел пообещали более подробно рассказать о причинах, которые сподвигли их выбрать необычное имя для своего ребенка, при регистрации новорожденного. Подробности – уже скоро на ИА «Высота 102». Родители заверяют, что имя это не имеет ничего общего с негативом, который приписывают Люциферу в библейской мифологии.
Справка. В римской мифологии Люцифер - это образ «утренней звезды»; в христианстве - синоним падшего ангела, отождествляемого с Сатаной и дьяволом.
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