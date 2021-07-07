В Волжском пассажиров автобуса шокировал «перевертыш»

Общество 07.07.2021 08:48
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07.07.2021 08:48
Удивительное утро выдалось у пассажиров автобуса №14, следующего по маршруту «37-й микрорайон — Гипермаркет «Магнит» в городе Волжском. На одной из остановок в транспорт зашел мужчина, оплатил проезд и проследовал на среднюю площадку, где неожиданно для всех встал на голову, рассказал ИА «Высота 102» один из пассажиров утреннего автобуса. На вид «перевертышу» было около 50 лет. В такой необычной позе пассажир проехал около 10 минут, после чего перевернулся на ноги и как ни в чем не бывало вышел на очередной остановке. Никто из пассажиров так и не решился спросить неординарного волжанина, зачем он передвигается в общественном транспорте, стоя на голове, однако некоторые успели заснять «перевертыша» и поделиться снимком в социальных сетях.
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