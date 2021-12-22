«Волжские стоки» наказали за просрочку экологических платежей





Штрафы на сумму 273 тысячи рублей назначены ООО "Волжские стоки" и руководителю организации за нарушения экологического законодательства. Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, предприятие не согласилось с вынесенными постановлениями и обжаловало их в Волжском городском суде. Судебная инстанция поддержала выводы природоохранного ведомства и оставила вынесенные в адрес юридического и должностного лица постановления без изменения.

Нарушения были выявлены Межрегиональным управлением Росприроднадзора совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой. Так, при проведении проверки на территории производственной площадки ООО "Волжские стоки" установлено неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления, а также невнесение в установленный срок платы за негативное воздействие на окружающую среду. Юридическое лицо и должностное лицо предприятия были привлечены к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ.



