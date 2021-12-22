Экономика 22.12.2021 20:47
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22.12.2021 20:47
Сегодня, 22 декабря в северном полушарии Земли считается днем зимнего солнцестояния. В самый короткий день года в нашей стране по традиции отмечают «День энергетика». С какими результатами подошли к профессиональному празднику энергетики АО «Волгоградоблэлектро», и как будет развиваться электросетевой комплекс региона — в видеосюжете.
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