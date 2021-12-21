Сбер запустил программу льготного рефинансирования ипотеки для семей с детьми

Экономика 21.12.2021 16:14 Новости компаний
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21.12.2021 16:14 Новости компаний
Сбер запустил новую программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми. Она позволяет рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Об этом рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.
Теперь рефинансировать ипотечный кредит, выданный на приобретение готового или строящегося жилья от застройщика или инвестора, можно по ставке от 4,7% (при страховании жизни и здоровья). Программа доступна гражданам РФ, у которых родился или родится ребёнок (в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года) либо есть ребёнок с инвалидностью.
Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей (при рефинансировании жилья, приобретённого в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) либо 6 млн рублей (в других регионах). Остаток ссудной задолженности не должен превышать 85% от стоимости объекта недвижимости. Срок кредита — до 30 лет. Кредитуемые объекты недвижимости: квартира, жилой дом, таунхаус, жилое помещение с земельным участком.
Стандартный для рефинансирования под залог недвижимости пакет документов дополняется свидетельством о рождении ребёнка и, если это необходимо, справкой, подтверждающей факт установления инвалидности. Подать заявку можно онлайн на Домклик.
Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка:"Мы расширяем возможности рефинансирования для наших клиентов. Новая программа "Рефинансирование ипотеки для семей с детьми" направлена на снижение долговой нагрузки: улучшение условий кредитования даст людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, можно на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми".
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