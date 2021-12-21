Расследования 21.12.2021 11:48
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21.12.2021 11:48
Волгоградские полицейские совместно с коллегами из Пензенской области установили личности и задержали двоих подозреваемых в интернет-мошенничестве под видом оказания услуг интимного характера. Как сообщили в региональном главке МВД, установлено, что примерно с конца ноября текущего года двое жителей Пензенской области 23 и 26 лет посредством сотовой связи и интернет-сервиса для оказания интимных услуг, имитируя женский голос, принимали звонки от клиентов со всей России. Общаясь с желающими получить интим-услуги, подозреваемые просили перевести предоплату, получали деньги, а затем переставали выходить на связь. В некоторых случаях, ссылаясь на сбои в системе, они просили у звонивших произвести доплату к изначально установленной сумме.
Перечисленные клиентами денежные переводы варьировались в пределах от 5 до 100 тысяч рублей.
Полицейские установили порядка 20 потерпевших жителей ряда регионов России, в том числе двоих волгоградцев.
Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии в одном из районов Пензенской области. В ходе осмотра транспортного средства одного из них оперативники изъяли: денежные средства, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, флэш-карты, используемые для осуществления противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Оба подозреваемых помещены под домашний арест в Волгограде.
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