Волгоградец выжил после падения с 6 этажа

Врачи борются за жизнь 26-летнего мужчины, который выпал из окна 6 этажа девятиэтажного дома в Волгограде. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, сообщение о падении человека с высоты на улице Менжинского в микрорайоне Спартановка поступило в оперативные службы днем 3 января.

Несмотря на сильные травмы, мужчина выжил. В состоянии травматического шока в больницу его забрали сотрудники скорой помощи.

По предварительным данным, у пострадавшего тяжелая травма головы и переломы.

Фото из архива V102.RU