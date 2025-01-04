Общество

«Зимние опята, хоть срезай»: волгоградцы похвастались грибным уловом в январе

Общество 04.01.2025 21:29
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04.01.2025 21:29


Жители города Калач-на-Дону в Волгоградской области сегодня, 4 января, показали корзины полные грибов, которые им удалось собрать в январе. Как сообщает V102.RU, на этот пост откликнулись и другие жители. Как оказалось, аномальное потепление спровоцировало рост грибов в лесах и на дачах волгоградцев.

- Вот зимние опята, хоть срезай, - так прокомментировала свое видео с грибами Ирина Багрова.

Жительница региона рассказала, что на даче у нее растут опята. По ее словам, они то скукоживаются от мороза, то расправляются и идут в рост. 

Ранее жители региона сообщали о сирени, которая в начале 2025 года неожиданно зазеленела. Всеми виной – аномальное потепление до +10.

Скриншот с видео Ирины Багровой / vk.com

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