Жители города Калач-на-Дону в Волгоградской области сегодня, 4 января, показали корзины полные грибов, которые им удалось собрать в январе. Как сообщает V102.RU, на этот пост откликнулись и другие жители. Как оказалось, аномальное потепление спровоцировало рост грибов в лесах и на дачах волгоградцев.

- Вот зимние опята, хоть срезай, - так прокомментировала свое видео с грибами Ирина Багрова.

Жительница региона рассказала, что на даче у нее растут опята. По ее словам, они то скукоживаются от мороза, то расправляются и идут в рост.

Ранее жители региона сообщали о сирени, которая в начале 2025 года неожиданно зазеленела. Всеми виной – аномальное потепление до +10.

Скриншот с видео Ирины Багровой / vk.com