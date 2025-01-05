Последний путь в 412 км вынуждены преодолевать умершие в Котельниково волгоградцы





Жители Котельниково Волгоградской области столкнулись с проблемой при организации похорон родственников. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за болезни единственного патологоанатома всех умерших, обстоятельства смерти которых требует по закону вскрытия, транспортируют в Волгоград.

- 24 ноября 2024 года у нас скончалась бабушка в возрасте 96-ти лет в хуторе Веселый Котельниковского р-на. Полицейский и скорая сказали: «Везите в морг». А морг не работает, - пожаловалась одна из местных жительниц.

В Котельниковском отделении ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» опровергли информацию о полном прекращении работы местного морга, однако признали, что некоторых покойников действительно теперь приходится транспортировать в областной центр, преодолевая только в одну сторону более 206 километров.

- Учреждение работает штатно, осуществляя функции по приёму. Однако, в связи с временной нетрудоспособностью специалиста, тела умерших, при необходимости проведения посмертной экспертизы, временно маршрутизируются в Волгоград. В целях осуществления этой деятельности выстроена совместная с администрацией района работа, для транспортировки привлечена специализированная служба, - прокомментировали ситуацию в филиале.

Тела умерших на дому должны доставляться в ГБУЗ «КБ СМП №15» Волгограда котельниковской городской администрацией, а из ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» транспортом районной больницы. Общий путь, который преодолевают покойные, составляет 412 километров.

Отметим, как долго жителям Котельниково придётся сталкиваться со сложностями при погребении родственников – неизвестно. Единственный местный патологоанатом находится на длительном листе нетрудоспособности.