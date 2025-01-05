



В ночь с 4 на 5 января в Волгоград после нескольких дней оттепели и дождливой погоды пришло похолодание. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города, всю ночь коммунальщики боролись с гололёдными явлениями.

- Муниципальные дорожные предприятия города в течение ночи в непрерывном режиме проводили обработку улично-дорожной сети противогололедными реагентами, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

Пока городские службы расчищали магистрали, сотрудники мэрии организовали за своими визави пристальный контроль. Последний подтвердил эффективность работы.

- Специальный мониторинг, осуществляемый сотрудниками профильных служб мэрии, показывает, что по состоянию на 6 часов утра на всех основных дорогах города появление гололедо-изморозевых явлений предотвращено, - добавили в администрации.

Однако теперь свою оценку работе коммунальщиков предстоит дать автолюбителям, а также статистике аварийности ГАИ.

Отметим, одновременно с уборкой дорог в городе должна быть налажена и обработка песко-соленой смесью пешеходных пространств, как на общественных территориях, так и на прилегающих к многоквартирным домам. Организовать предусмотренную жилищным законодательством работу чиновники поручили УК накануне.