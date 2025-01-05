Общество

Отсчёт пошел: Владимир Путин дал мигрантам последний шанс выйти из тени

Общество 05.01.2025 10:25
0
05.01.2025 10:25


30 декабря был опубликован указ президента Владимира Путина, предоставляющий мигрантам, незаконно находящимся на территории России, возможность выйти из тени без предусмотренных законом правовых последствий. Как сообщает ИА «Высота 102», на это нелегалам отведено четыре месяца.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, мигрантам без патентов и разрешения на работу предстоит пройти медосвидетельствование и проверку наличия задолженностей. Особое внимание специалисты обещают уделить выявлению признаков употребления приезжими наркотических и психотропных веществ. Кроме того, приезжим придётся сдать биометрию.

Отметим, с 1 мая 2025 года органы правопорядка продолжат нещадно высылать нелегальных мигрантов, а также в случае наличия оснований вводить запрет на въезд в страну.

Фото: kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.01.2025 12:47
Общество 05.01.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2025 12:20
Общество 05.01.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2025 09:46
Общество 05.01.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2025 08:58
Общество 05.01.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2025 08:17
Общество 05.01.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2025 07:20
Общество 05.01.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2025 23:18
Общество 04.01.2025 23:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2025 21:29
Общество 04.01.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2025 19:32
Общество 04.01.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2025 16:54
Общество 04.01.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2025 14:37
Общество 04.01.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2025 13:34
Общество 04.01.2025 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.01.2025 11:03
Общество 04.01.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2025 10:20
Общество 04.01.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2025 09:01
Общество 04.01.2025 09:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:47
Под Волгоградом спасатели четыре часа тушили пункты выдачи Ozon и WildberriesСмотреть фотографии
12:20
В Волгоградской области найдены мёртвыми четверо пропавших жителейСмотреть фотографии
11:39
В Котово СК России возбудил уголовное дело о халатности после аварии на водоводеСмотреть фотографии
10:25
Отсчёт пошел: Владимир Путин дал мигрантам последний шанс выйти из тениСмотреть фотографии
09:46
В Котово девятый день устраняют последствия коммунального коллапсаСмотреть фотографии
08:58
Последний путь в 412 км вынуждены преодолевать умершие в Котельниково волгоградцыСмотреть фотографии
08:17
«Работать, работать и ещё раз…»: в 2025 году россияне попадут в пенсионный люфтСмотреть фотографии
07:20
Работали всю ночь: власти Волгограда отчитались о разгроме гололёда на дорогахСмотреть фотографии
23:18
ВФЛА озвучила дату прощания с тренером Евгением Трофимовым в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:29
«Зимние опята, хоть срезай»: волгоградцы похвастались грибным уловом в январеСмотреть фотографии
21:03
Экипаж самолета из Волгограда сообщил о неисправностиСмотреть фотографии
20:35
Люди в погонах проверили документы у отдыхающих в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
«Проходит согласование»: стало известно, что построят на месте снесенного долгостроя в центре ГородищаСмотреть фотографии
18:50
Вертолеты санавиации доставили в Волгоград 77 детейСмотреть фотографии
18:01
Волгоградец выжил после падения с 6 этажаСмотреть фотографии
16:54
Есть два, планируем три: в Котово пока не удается поднять давление в заштопанном водоводеСмотреть фотографии
15:39
Жительница Волжского показала удивительную меткость в тушении пожара у соседейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:01
УФСБ, СОБР и полиция массово проверили мигрантов на рынках ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Самое большое Солнце года увидят волгоградцы 4 январяСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские нефтепереработчики открыли современную химическую лабораторию для будущих кадровСмотреть фотографии
13:09
Лишенного прав водителя поймали за рулем и отправили под арест в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:44
Волгоградец отморозил руки и ноги после встречи Нового годаСмотреть фотографии
12:20
«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»: вспоминаем спортивные победы и события 2024 года Смотреть фотографии
11:47
Три грузовых «ГАЗели» сгорели на рассвете в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Дед Мороз на мопеде промчался вдоль Волги в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
В Волгограде задерживается рейс в Петербург из-за закрытия ПулковоСмотреть фотографии
10:15
Под Волгоградом нашли тело мужчины в сгоревшей легковушкеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:01
Пошли 8 сутки: не все жители Котово дождались воду после аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
07:46
Волгоградцы наблюдают за движением планет и квадрантидамиСмотреть фотографии
07:27
Штормовой ветер, снег и -10: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие дниСмотреть фотографии
 