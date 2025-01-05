Отсчёт пошел: Владимир Путин дал мигрантам последний шанс выйти из тени





30 декабря был опубликован указ президента Владимира Путина, предоставляющий мигрантам, незаконно находящимся на территории России, возможность выйти из тени без предусмотренных законом правовых последствий. Как сообщает ИА «Высота 102», на это нелегалам отведено четыре месяца.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, мигрантам без патентов и разрешения на работу предстоит пройти медосвидетельствование и проверку наличия задолженностей. Особое внимание специалисты обещают уделить выявлению признаков употребления приезжими наркотических и психотропных веществ. Кроме того, приезжим придётся сдать биометрию.

Отметим, с 1 мая 2025 года органы правопорядка продолжат нещадно высылать нелегальных мигрантов, а также в случае наличия оснований вводить запрет на въезд в страну.

Фото: kremlin.ru