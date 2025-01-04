В городе Котово Волгоградской области, который пребывает в коммунальном пике с конца декабря, пока не удается поднять давление в водоводе, чтобы подать ресурс и на верхние этажи домов. Однако коммунальщики делают все, чтобы решить проблему, сообщил сегодня, 4 января, в Telegram-канале глава Котовского района Олег Кузьмин.

- Наполнение системы продолжается. Для распределения ресурса по городу и поселкам задействованы все необходимые механизмы и агрегаты, - сообщил Кузьмин. - Учитывая протяженную сеть, а также нарастающие объёмы водопотребления, в том числе для обеспечения нужд котельной, давление в системе на текущий момент составляет порядка 2-х атм. Планируем его дальнейшее увеличение до 3,0 атм. Ситуация находится на постоянном контроле, специалисты на местах, работа продолжается.

По его словам, до полного решения проблемы организован подвоз питьевой воды к домам. Адреса местонахождения водовозок глава района также опубликовал.

Единый портал ЖКХ администрации города Котово час назад сообщил, что у большинства жителей ресурс уже появился.

Напомним, что жители Котово остались без воды с 28 декабря 2024 года из-за многочисленных аварий на водоводе Филино-Котово. В районе был развернут оперативный штаб с участием региональных структур. Накануне было объявлено о ликвидации очередного порыва и наполнении системы водой. Этот процесс продолжается до сих пор, а жители продолжают выкладывать в социальных сетях видео с пустыми кранами.

Фото: Единый портал ЖКХ администрации города Котово / t.me