Люди в погонах проверили документы у отдыхающих в ЦПКиО Волгограда

Полицейские и сотрудники УФСБ вечером 4 января провели рейд в ЦПКиО Волгограда, где в новогодние праздники отдыхают сотни горожан и гостей города. Как сообщает V102.RU, люди в погонах следили за общественным порядком и проверяли документы у отдыхающих.





Особое внимание уделялось иностранным гражданам. Сотрудники МВД проверяли законность их пребывания на территории России, а также искали граждан, которые числятся в розыске за совершение различных противоправных действий.









Напомним, что сегодня аналогичный рейд прошел на рынках Волгограда. Участие в нем приняли сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

Силовики отмечают, что такие рейды направлены на обеспечение безопасности граждан и проводятся регулярно.





Фото и видео: V102.RU