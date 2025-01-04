Происшествия

Люди в погонах проверили документы у отдыхающих в ЦПКиО Волгограда

Происшествия 04.01.2025 20:35
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04.01.2025 20:35


Полицейские и сотрудники УФСБ вечером 4 января провели рейд в ЦПКиО Волгограда, где в новогодние праздники отдыхают сотни горожан и гостей города. Как сообщает V102.RU, люди в погонах следили за общественным порядком и проверяли документы у отдыхающих.



Особое внимание уделялось иностранным гражданам. Сотрудники МВД проверяли законность их пребывания на территории России, а также искали граждан, которые числятся в розыске за совершение различных противоправных действий.



Напомним, что сегодня аналогичный рейд прошел на рынках Волгограда. Участие в нем приняли сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

Силовики отмечают, что такие рейды направлены на обеспечение безопасности граждан и проводятся регулярно.


Фото и видео: V102.RU

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