



5 января власти Волгоградской области подвели промежуточные итоги мониторинга за соблюдением запрета на использование пиротехники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, с 29 декабря 2024 года по сегодняшний день к ответственности были привлечены 10 подростков.

Чаще сего несовершеннолетних любителей петард задерживали в Волгограде, Волжском и Средней Ахтубе.

- Материалы переданы в комиссии по делам несовершеннолетних и административные комиссии — проводятся беседы с нарушителями и их родителями. В рамках проведенной работы будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей к ответственности, - подчеркивается в сообщении пресс-службы обладмина.

Власти отмечают, что опубликованные данные касаются лишь несовершеннолетних. Статистику по взрослым нарушителям чиновникам ещё только предстоит подбить.

Напомним, запрет на использование пиротехнических изделий за исключением бенгальских огней, хлопушек и фонтанов холодного огня действует в регионе по 8 января 2025 года. Нарушителям грозят штрафы от 1 тыс. до 100 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»