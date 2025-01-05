В Котово девятый день устраняют последствия коммунального коллапса





5 января пошли девятые сутки, как власти многострадального Котово пытаются справиться с последствиями серии коммунальных аварий на трубопроводе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главу города Наталью Ефимченко, сегодня утром коммунальщикам удалось довести давление в городской сети водоснабжения практически до нормативной отметки.

- Давление в системе постепенно повышается, на утро достигло 2.7 в городской системе и 4.8 на водоводе, - подчёркивается в опубликованном руководительницей сообщении.

Однако, несмотря на то что стрелка манометра наконец приблизилась к заветной отметке, горожане продолжают сообщать об отсутствии воды по отдельным адресам.

- У нас на ул. Ангарской, ул. Бауманской воды до сих пор так и нет. Просто жесть.

- Мира, д.193, 5 этаж, воды холодной нет.

- ул. Мичурина тоже.

При этом на девятый день коммунального ненастья вода наконец вернулась в некоторые дома на ул. Северная и ул. Зелёная.

Для ускорения поступления питьевого ресурса потребителям власти совместно с представителями УК приступили к развоздушиванию трубопроводов. Работы проводятся как на отдельных МКД, так и на магистральных сетях в районе Серено.

Напомним, водоснабжение города Котово Волгоградской области осуществляется с помощью водовода протяжённостью порядка 40 километров. 28 декабря 2024 года на магистрали произошла авария. 30 декабря глава города отрапортовала о завершении ремонтно-восстановительных работ, однако уже 2 января власти вынуждены были признать, что на изношенных коммуникациях вновь произошла авария.

Повторная авария была ликвидирована на водоводе вечером 2 января, однако заполнение системы водой вновь затянулось.