



5 января в Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась во второй половине дня на оживлённом перекрёстке Университетского проспекта и ул. Автомобилистов.





По информации очевидцев, Renault на полной скорости влетел в островок безопасности после столкновения с ещё одним автомобилем. Последствия аварии горожане засняли на видео.

Судя по опубликованным кадрам, правая сторона иномарки получила серьёзные повреждения.

Отметим, редакция попросила прокомментировать произошедшее в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: Жесть волгограда / t.me