Жительница Волжского показала удивительную меткость в тушении пожара у соседей

В местных Telegram-каналах появилось видео тушения горящего балкона в одном из многоквартирных домов города Волжского Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, на кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как соседка с четвертого этажа пытается залить водой из кастрюльки пожар на балконе у соседей этажом ниже.





Женщина проявляет удивительную меткость и с первого попадания сбивает пламя. Авторы видео не скрывают своего восхищения действиям женщины.

По данным очевидцев, пожар произошел сегодня, 4 января, в многоквартирном доме по улице Королева.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что вызов в оперативные службы поступил в 11.48.

- В одном из квартир на балконе горели вещи б/у на площади 1 кв.м. Ликвидировано хозяином до прибытия сотрудников 32-й пожарно-спасательной части, - рассказали в ведомстве.

Видео: Жесть Волжский / t.me