



В ночь с 4 на 5 января в посёлке Приморском Быковского района Волгоградской области произошёл крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», полностью выгорело коммерческое здание площадью 200 кв. метров.

- В 00:11 поступило сообщение о пожаре. Горело по всей площади здание размером 10х20 метров. Пожарные расчёты ликвидировали горение в 03:56. Погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, причина пожара уточняется. По информации очевидцев, в сгоревшем сооружении располагались пункты выдачи Ozon и Wildberries.

Фото: Будь ВКУРСЕ! / t.me