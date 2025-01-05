В Волгоградской области найдены мёртвыми четверо пропавших жителей





Волонтёры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги работы в декабре 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», за месяц добровольцам так и не удалось найти двоих человек, кроме того, ещё четверо были обнаружены мёртвыми.

В общей сложности в декабре поисковикам поступило 26 заявок о пропаже людей. Благодаря неравнодушию участников поискового движения удалось найти живыми 13 человек. Ещё троим обнаруженным гражданам была оказана помощь в поиске родных. Также ещё одному волгоградцу добровольцы помогли добраться до места жительства. Три заявки на помощь так и не были подтверждены.

Отметим, некоммерческая организация «ЛизаАлерт» работает в России с 2010 года и объединяет тысячи неравнодушных россиян. Благодаря усилиям волонтёров за минувшее время удалось помочь вернуться домой нескольким сотням тысяч россиян.

Фото из архива поискового отряда «ЛизаАлерт»