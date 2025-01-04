ВФЛА озвучила дату прощания с тренером Евгением Трофимовым в Волгограде

Прощание с заслуженным тренером России Евгением Трофимовым состоится в Волгограде 8 января, передает V102.RU.

- Прощание с Евгением Васильевичем Трофимовым состоится 8 января 2025 года в 13:00 в прощальном зале на Дмитровском кладбище г. Волгограда, – сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, что Евгений Трофимов на 81-ом году ушел из жизни 3 января.

- Евгений Трофимов воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, которые много раз выигрывали медали чемпионатов СССР и России. Но самой известной его ученицей является, конечно, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжке с шестом Елена Исинбаева, - говорится в некрологе на сайте ВФЛА. - Огромный труд Евгения Трофимова отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

В связи со смертью тренера его ученица Елена Исинбаева опубликовала в соцсетях трогательное сообщение со словами благодарности наставнику.

Фото: Елена Исинбаева VK.com