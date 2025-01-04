Общество

«Проходит согласование»: стало известно, что построят на месте снесенного долгостроя в центре Городища

Общество 04.01.2025 19:32
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04.01.2025 19:32


На месте снесенного долгостроя, который больше 20 лет простоял в центре рабочего поселка Городище в Волгоградской области, построят жилой дом. Об этом V102.RU сообщила и.о. председателя комитета архитектуры и строительства администрации Городищенского района Елена Карпова. 

- Администрацией Городищенского муниципального района заключено с потенциальным застройщиком соглашение o намерении строительства многоквартирного дома по адресу: р.п. Городище ул. Чуйкова, 4. В настоящее время названное соглашение проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти Волгоградской области, - указала Карпова в ответе на редакционный запрос.

Напомним, что о судьбе долгостроя, который больше 20 лет назад начинали строить под «крылом» чиновников на средства местных жителей, которые считают себя дольщиками, информагентство ранее подробно сообщало в статье: «Обещали помочь, а потом кинули»: под Волгоградом обманутых дольщиков заставляют снести недострой за свой счет

Однако застройщик обанкротился, успев вбить лишь сваи и залить фундамент. Было предпринято ряд попыток реанимировать стройку в центре поселка, но безрезультатно. Людям, которые вложили в строительство жилья свои сбережения, власти обещали помочь, но обещание не сдержали. Недострой простоял много лет, после чего в 2023 году «дольщиков» по решению суда обязали его снести за свой счет в равных долях. 

Так, согласно решению Городищенского районного суда, снести объект должны были за свой счет должны два юридических лица, в числе которых банк и последний застройщик ООО «Новый город», а также пять физических лиц - дольщиков. Люди, в числе которых в основном пенсионеры, пребывали в панике. После огласки этой ситуации долгострой снес один из собственников объекта - АО Банк «Национальный Стандарт». С пенсионеров деньги брать не стали и исполнительные листы в отношении них отозвали. После демонтажа объекта на его месте образовался огромный котлован, который заполнили талые воды. О дальнейшей судьбе этого участка земли в центре поселка Городище, откуда открывается прекрасный вид на храм, ничего не было известно. 

Администрация Городищенского района неоднократно подчеркивала, что физические лица, которые считают себя дольщиками, на самом деле таковыми по закону не являются.

- Собственники данного объекта не являются дольщиками в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно информации Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области данный объект незавершенного строительства не состоит в региональном перечне проблемных домов, - еще раз напомнили в администрации района.

Таким образом, квартирный вопрос этих граждан по-прежнему остается открытым. Районные власти поясняют, что он будет рассматриваться «в рамках действующего законодательства после заключения инвестиционного соглашения с вышеуказанным застройщиком».

Что скрывается за этой формулировкой остается лишь догадываться.

Фото сделано после сноса недостроя в марте 2024 года

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