Общество

«Немного и пойдёт в щиток»: в Волгограде затопило замерзающее без отопления общежитие

Общество 05.01.2025 15:51
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05.01.2025 15:51


5 января в Волгограде вновь произошло коммунальное бедствие. Как сообщает ИА «Высота 102», в Красноармейском районе в здании бывшего общежития по адресу ул. Саушинская, д.30 была нарушена герметичность сети горячего водоснабжения. В результате кипятком залило второй и первый этаж здания.



- Вроде бы рядовая ситуация – на втором этаже на общедомовой кухне сорвало кран, но в итоге это всё обернулось апокалипсисом. Всё парит, проводка искрит, кипяток по щиколотку и уже просочился на первый этаж. Ещё чуть-чуть и пойдёт в электрощиток, - рассказала журналистам жительница Ирина Житникова.

Злосчастный многоквартирный дом на ул. Саушинской давно признан аварийным и непригодным для проживания. Здание уже несколько раз горело. Жильцы боятся, что очередное замыкание вновь приведёт к пожару или поражению кого-то из них током.

- Всё произошло около 10 часов утра. Мы сразу же обратились в диспетчерскую, оставили заявку. Чуть позже, когда никто не приехал, я лично обратилась к главному инженеру организации. Но вот уже 15:00 – до сих пор едут. Я не знаю, что делать, у нас здесь много пенсионеров, дети. Сами мы с кипятком ничего сделать не можем, - добавила женщина.

В диспетчерской ООО «УК «РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» подтвердили, что ещё утром получили заявку от жильцов и внесли её в программу.

- Вы поймите, реакция аварийной бригады от меня не зависит. Я неоднократно в течение дня вносила в программу заявки и напрямую от жильцов, и через службу 112. Но у нас людей мало, а обслуживаем мы практически весь район, — добавила представитель обслуживающей организации.

Волгоградцы также боятся, что напитавшиеся влагой железобетонные и кирпичные перекрытия, которые и так трещат по швам, могут обрушиться.

- Такое ощущение, что это всё специально делается. Как будто кто-то хочет, чтобы дом сложился вместе с нами и не нужно было никому предоставлять квартиры, - с грустью шутит Ирина.

Уже ближе к 16:00, во время подготовки материала выяснилось, что спустя пять часов жилищно-коммунального ненастья аварийная бригада всё же доехала до общежития.

- Хотели просто отключить весь дом от горячей воды, но вышли наши мамочки с детьми, и мы слёзно просили, чтобы они всё же починили стояк. В итоге они быстро всё сделали и поспешили удалиться, - добавила волгоградка.

Примечательно, что, по словам собственников, в доме сложилась парадоксальная ситуация: при наличии горячей воды отопительная система МКД выведена из строя. Собственники неоднократно обращались и в УК, и в администрацию с просьбой помочь с запуском отопления, и на какое-то время оно действительно появилось, однако вскоре сооружение вновь осталось без тепла. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в Госжилнадзор и Прокуратуру Волгоградской области с просьбой оказать содействие жильцам в решении вопроса теплоснабжения. На текущий момент прокуратурой Красноармейского района по данному факту организована проверка.

Напомним, в мае 2024 года жильцы общежития столкнулись с другой проблемой. Коммунальщики в летний сезон «забыли» отключить МКД от отопления.

Фото и видео: Ирина Житникова

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