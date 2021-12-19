В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнеса

Ранее в администрации Волгоградской области заявляли о критичной позиции к опубликованным данным Росстата о показателях рождаемости и смертности организаций. Здесь, в частности, подчеркивали, что снижение количества юрлиц не всегда означает фактическое закрытие бизнеса. «Часто это бывает связано с укрупнением, слиянием организаций, а также сменой организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта (к примеру, на ИП) для оптимизации финансовой деятельности, что имеет особое значение в период пандемии. Кроме того, регулярно актуализируются реестры юридических лиц налоговыми службами. В том числе ведомства исключают недействующие компании и компании с признаками однодневок», – считали в администрации региона.
Экономика 19.12.2021 14:30
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19.12.2021 14:30
Ранее в администрации Волгоградской области заявляли о критичной позиции к опубликованным данным Росстата о показателях рождаемости и смертности организаций. Здесь, в частности, подчеркивали, что снижение количества юрлиц не всегда означает фактическое закрытие бизнеса. «Часто это бывает связано с укрупнением, слиянием организаций, а также сменой организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта (к примеру, на ИП) для оптимизации финансовой деятельности, что имеет особое значение в период пандемии. Кроме того, регулярно актуализируются реестры юридических лиц налоговыми службами. В том числе ведомства исключают недействующие компании и компании с признаками однодневок», – считали в администрации региона.
В Волгоградской области в октябре 2021 года были зарегистрированы 82 новые организации бизнеса. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, показатель рождаемости созданных фирм из расчета на 1000 организаций составил 2,5. Это – самое низкое значение среди всех регионов ЮФО. Так, в Адыгее в октябре значение этого коэффициента достигло 3,9%, в Астраханской области – 4,2, в Севастополе – 6,6. При этом коэффициент смертности организаций в Волгоградской области зафиксирован на уровне 8,5 – в октябре были ликвидировано 282 фирмы. По этому показателю хуже всего ситуация в Ростовской области - 19,1.Между тем, согласно данным Росстата, в Волгоградской области темпы образования новых организаций снижаются. Так, в апреле этого года этот показатель в регионе и Астраханской области составлял 3,8 – ниже всех в ЮФО.
Ранее в администрации Волгоградской области заявляли о критичной позиции к опубликованным данным Росстата о показателях рождаемости и смертности организаций. Здесь, в частности, подчеркивали, что снижение количества юрлиц не всегда означает фактическое закрытие бизнеса. «Часто это бывает связано с укрупнением, слиянием организаций, а также сменой организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта (к примеру, на ИП) для оптимизации финансовой деятельности, что имеет особое значение в период пандемии. Кроме того, регулярно актуализируются реестры юридических лиц налоговыми службами. В том числе ведомства исключают недействующие компании и компании с признаками однодневок», – считали в администрации региона.
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