Экономика

Банк «Открытие»: инфляция стала главным врагом ФРС

Экономика 17.12.2021 13:29
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17.12.2021 13:29


Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тихонов комментирует.
По итогам декабрьского заседания ФРС сохранила коридор ставки федеральных фондов на уровне 0-0,25%, а объем покупок уже начиная с середины января снизится на $30 млрд до $60 млрд, а далее продолжит сокращаться теми же темпами. Таким образом, в отсутствие дополнительных изменений программа количественного смягчения должна завершиться к середине марта, когда запланировано второе в 2022 г. заседание регулятора.
Поскольку удвоение темпов сокращения покупок активов было ожидаемо – его анонсировали еще в ноябре – основным итогом заседания для рынка стало обновление центральным банком США своих экономических прогнозов. Также были обновлены оценки состояния экономики относительно критериев, которые служат для ФРС триггером для повышения процентной ставки – уровня инфляции и состояния рынка труда.
Хотя ФРС по-прежнему считает, что основной причиной ускорения роста цен служат дисбалансы, вызванные пандемией, было отмечено, что в последние месяцы оно распространилось на более широкий перечень товаров и услуг. В то же время регулятор не видит причин для устойчиво высоких темпов инфляции: высоких темпов роста реальных зарплат, которые превышали бы темпы роста производительности и провоцировали бы спираль инфляции. Оценка ФРС инфляции на этот год по индексу PCE была повышена на 1,1 п.п. до 5,3%, а на 2022 г. – на 0,4 п.п. до 2,6%, существенно превышая целевой уровень регулятора в 2%.
Сильнее изменилась оценка ФРС состояния рынка труда. Ранее регулятор заявлял, что экономика еще далека от достижения уровня полной занятости. Под ним ФРС понимает набор статистических данных о состоянии рынка труда, включая уровень занятости в отдельных группах населения (афроамериканцы и испаноязычные). Однако по итогам декабрьского заседания его оценка существенно изменилась благодаря высоким темпам восстановления занятости. Так, ФРС ожидала достижения среднего уровня безработицы в 4 квартале на уровне 4,8% в то время как уже по итогам ноября она снизилась до 4,2%. При этом ноябрьский отчет о рынке труда показал существенное снижение уровня безработицы именно среди низкооплачиваемых групп населения – с низким уровнем образования, афроамериканцев и испаноязычных. В результате, ФРС по итогам заседания объявила, что ожидает достижения полного уровня занятости уже в следующем году, снизив прогноз по уровню безработицы на конец 2022 г. с 3,8% до докризисных 3,5%.
Таким образом, ФРС уже в 2022 г. достигнет критериев для начала цикла подъема процентных ставок. Ожидаемый большинством членов Комитета по Открытым Рынкам (FOMC) уровень учетной ставки на конец 2022 г. достиг 0,75-1,0%, что эквивалентно трем решениям по поднятию коридора процентной ставки (на 0,25 п.п. каждое). В отношении 2023 г. неопределенность растет: распределение голосов членов FOMC имеют пики, соответствующие двум и четырем повышениям; новый прогноз уровня ставки на конец года составляет 1,4-1,9% по сравнению с 0,4-1,1% на заседании в сентябре. В отношении 2024 г. в мнениях членов FOMC также произошел сдвиг: несмотря на почти неизменные ожидания по инфляции и безработице на конец 2024 г., уровень ставки ожидается в диапазоне 1,9-2,9% по сравнению с 0,9-2,1% на прошлом заседании в сентябре.

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