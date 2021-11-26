



В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий при освоении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Краснооктябрьский районный суд Волгограда оценил роль бывшего директора государственного казенного учреждения «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаила Ситникова в схеме, в результате которой подрядчик получил более 120 миллионов рублей за невыполненные работы.

В августе 2018 года подведомственным комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области государственным казенным учреждением «Дирекцией водохозяйственного строительства» был заключен государственный контракт с ООО «ГринЛайт» на выполнение работ по ликвидации накопленных отходов на территории Среднеахтубинского района.

По условиям договора подрядчик за 269 млн рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахутбинского района на участок карьера в х.Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. При этом с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчиком часть отходов была закопана на этих же несанкционированных свалках.

Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, председателем комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, которым на тот момент был Виталий Сазонов, было дано указание директору ГКУ ВО «ДВС» подписать акты выполненных работ, которые оплачены в полном объеме. При этом сумма оплаченных, но фактически невыполненных ООО «ГринЛайт» работ превысила 121 млн рублей.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, заключив на стадии расследования с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.

С учетом обстоятельств совершения преступления, активного способствования расследованию уголовного дела, изобличению иных участников суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционным порядке.

Как сообщалось ранее, уголовные дела в отношении бывшего председателя облкомприроды Виталия Сазонова и директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова ранее направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «ГринЛайт» Михаила Калонкина находится на завершающей стадии расследования.



