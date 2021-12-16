Полезно знать

Особенности шин Michelin: почему из выбирают автомобилисты

Полезно знать 16.12.2021 15:38 Реклама
0
16.12.2021 15:38 Реклама


При разработке резины особое внимание уделяется не только конструкционным особенностям, но и рисунку протектора. На производстве строгие требования предъявляются и к компонентам, входящим в состав резины. Разработчики применяют комплексный подход. Все это дает возможность получить качественную продукцию – надежные, износоустойчивые летние и зимние покрышки.
Торговая марка является новатором. Она постоянно совершенствует предлагаемые модели шин. Одна из последних разработок предусматривает использование специальной системы, благодаря которой максимально снижается уровень шума, возникающий в процессе езды.
Все производственные этапы подвергаются строгому контролю. Одна из ключевых задач – обеспечить с помощью резины безопасность во время движения автомобиля. Например, зимняя резина Мишлен подвергалась неоднократным тестам, результаты которых показали, что она отлично ведет себя на заснеженной и обледенелой трассе. Проверки летних шин также указывают на то, что на них можно безопасно ездить не только по сухому, но и по мокрому асфальту.
Автомобиль с резиной Michelin становится маневренным, его тормозной путь значительно сокращается. Именно поэтому продукция производства известной французской торговой марки пользуется популярностью среди поклонников больших скоростей.
Стоимость этих покрышек выше, чем предложения многих других торговых марок. Но цена полностью себя оправдывает. Такое приобретение прослужит не один сезон и быстро окупится. Резина предназначена для эксплуатации в течение длительного времени – на ней можно проехать не одну тысячу километров.
Многие модели шин Мишлен имеют особенность – технологию нулевого давления ZP. Благодаря использованию этой разработки при производстве резины, даже после ее прокола можно спокойно преодолеть на авто до 80 км на скорости около 80 км/час. Чтобы купить такие покрышки, нужно обратить внимание на маркировку боковины – на ней присутствует обозначение ZP.
Какой продукцией представлен ассортимент
Среди модельного ряда автопокрышек Michelin каждый покупатель может найти для себя наиболее подходящий вариант. Продаются шины производства этого бренда на сайте интернет-магазина «ДискиПлюс».
Торговая марка производит резину, имеющую разные типоразмеры. Можно приобрести модели, предназначенные для грузовых, легковых, спортивных и городских автомобилей, а также мотоциклов и самосвалов. Продукция имеет определенную классификацию, согласно ей различают разные классы автопокрышек:
• предназначенные для минвэнов, машин среднего класса и малолитражек, которые являются экономичными, выгодно отличающимися величиной пробега;
• спортивные, обеспечивающие отличное торможение, сцепление, устойчивость автомобиля на поворотах;
• «Престиж» и «Комфорт», предназначенные для элитных автомобилей, которые безупречно справляются со своими функциями при любых погодных условиях.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Полезно знать
16.12.2021 14:04
Полезно знать 16.12.2021 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
15.12.2021 17:06
Полезно знать 15.12.2021 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.12.2021 21:28
Полезно знать 14.12.2021 21:28
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
13.12.2021 13:53
Полезно знать 13.12.2021 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
13.12.2021 13:16
Полезно знать 13.12.2021 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
11.12.2021 17:29
Полезно знать 11.12.2021 17:29
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
10.12.2021 10:44
Полезно знать 10.12.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.12.2021 14:12
Полезно знать 09.12.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
09.12.2021 12:43
Полезно знать 09.12.2021 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
09.12.2021 09:20
Полезно знать 09.12.2021 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
07.12.2021 16:53
Полезно знать 07.12.2021 16:53
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
07.12.2021 09:05
Полезно знать 07.12.2021 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
04.12.2021 12:06
Полезно знать 04.12.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
03.12.2021 11:54
Полезно знать 03.12.2021 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
02.12.2021 13:10
Полезно знать 02.12.2021 13:10
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:50
«То, что показывает «Ротор», недопустимо»: Бочаров высказался о волгоградском футболеСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде открываются сразу два магазина «Галамарт»Смотреть фотографии
16:12
Губернатор Волгоградской области в прямом эфире отвечает на вопросы жителейСмотреть фотографии
16:06
Волгоградские следователи раскрыли жестокое убийство из-за долга в 2,5 тыс рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Госдума РФ приняла скандальный закон о QR-кодах в общественных местахСмотреть фотографии
15:35
«Надеялись, что успеем»: подробности необычных родов на парковке в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Волгоградская фирма оштрафована на полмиллиона за коррупциюСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде отчим жестоко избивал нелюбимого пасынкаСмотреть фотографии
12:22
Коронавирус устроил Волгоградской области передышкуСмотреть фотографии
11:57
Транспорт, цены и тепло: жители «завалили» вопросами волгоградского губернатораСмотреть фотографии
11:22
Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Многоуровневую транспортную развязку возводят на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Четверть волгоградцев поддержали бы введение ограничений для непривитыхСмотреть фотографии
10:34
ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерахСмотреть фотографии
10:19
Учреждения культуры Волжского – активные участники национальных и грантовых проектовСмотреть фотографии
10:06
AB InBev Efes в рамках проекта «Автотрезвость» установила безопасный пешеходный переходСмотреть фотографии
09:57
«ЕвроХим-ВолгаКалий» оказал помощь котельниковским медикам из «красной зоны»Смотреть фотографии
09:50
Волгоградским чиновникам и депутатам проиндексируют окладыСмотреть фотографии
08:54
Признание и высокие правительственные награды получили аграрии Волгоградской области благодаря технике РостсельмашСмотреть фотографии
08:49
Волгоградцы пожаловались на стрессовые поездки на таксиСмотреть фотографии
07:54
В детских садах Волгограда с нового года будет работать новый оператор питанияСмотреть фотографии
21:11
Банк «Открытие»: 57% жителей ЮФО считают уходящий 2021 год удачнымСмотреть фотографии
20:24
Женщина родила близнецов на парковке магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:17
Жители Краснослободска назвали ребусом ситуацию с новым водозабором за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:23
В дом к слепому ровеснику революции из Волгоградской области проведут газСмотреть фотографии
17:55
Двое рецидивистов в Волгограде позарились на деньги туристов ради выпивкиСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде вынесли приговор о крупном мошенничестве с муниципальной землейСмотреть фотографии
17:05
Контрактника осудили за угрозу взорвать воинскую часть в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:42
ПСБ запустил «Школу инвестора» на своем сайтеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 