Особенности шин Michelin: почему из выбирают автомобилисты





При разработке резины особое внимание уделяется не только конструкционным особенностям, но и рисунку протектора. На производстве строгие требования предъявляются и к компонентам, входящим в состав резины. Разработчики применяют комплексный подход. Все это дает возможность получить качественную продукцию – надежные, износоустойчивые летние и зимние покрышки.

Торговая марка является новатором. Она постоянно совершенствует предлагаемые модели шин. Одна из последних разработок предусматривает использование специальной системы, благодаря которой максимально снижается уровень шума, возникающий в процессе езды.

Все производственные этапы подвергаются строгому контролю. Одна из ключевых задач – обеспечить с помощью резины безопасность во время движения автомобиля. Например, зимняя резина Мишлен подвергалась неоднократным тестам, результаты которых показали, что она отлично ведет себя на заснеженной и обледенелой трассе. Проверки летних шин также указывают на то, что на них можно безопасно ездить не только по сухому, но и по мокрому асфальту.

Автомобиль с резиной Michelin становится маневренным, его тормозной путь значительно сокращается. Именно поэтому продукция производства известной французской торговой марки пользуется популярностью среди поклонников больших скоростей.

Стоимость этих покрышек выше, чем предложения многих других торговых марок. Но цена полностью себя оправдывает. Такое приобретение прослужит не один сезон и быстро окупится. Резина предназначена для эксплуатации в течение длительного времени – на ней можно проехать не одну тысячу километров.

Многие модели шин Мишлен имеют особенность – технологию нулевого давления ZP. Благодаря использованию этой разработки при производстве резины, даже после ее прокола можно спокойно преодолеть на авто до 80 км на скорости около 80 км/час. Чтобы купить такие покрышки, нужно обратить внимание на маркировку боковины – на ней присутствует обозначение ZP.

Какой продукцией представлен ассортимент

Среди модельного ряда автопокрышек Michelin каждый покупатель может найти для себя наиболее подходящий вариант. Продаются шины производства этого бренда на сайте интернет-магазина «ДискиПлюс»

Торговая марка производит резину, имеющую разные типоразмеры. Можно приобрести модели, предназначенные для грузовых, легковых, спортивных и городских автомобилей, а также мотоциклов и самосвалов. Продукция имеет определенную классификацию, согласно ей различают разные классы автопокрышек:

• предназначенные для минвэнов, машин среднего класса и малолитражек, которые являются экономичными, выгодно отличающимися величиной пробега;

• спортивные, обеспечивающие отличное торможение, сцепление, устойчивость автомобиля на поворотах;

• «Престиж» и «Комфорт», предназначенные для элитных автомобилей, которые безупречно справляются со своими функциями при любых погодных условиях.