Особенности шин Michelin: почему из выбирают автомобилисты

Полезно знать 16.12.2021 15:38 Реклама
0
16.12.2021 15:38 Реклама
При разработке резины особое внимание уделяется не только конструкционным особенностям, но и рисунку протектора. На производстве строгие требования предъявляются и к компонентам, входящим в состав резины. Разработчики применяют комплексный подход. Все это дает возможность получить качественную продукцию – надежные, износоустойчивые летние и зимние покрышки.
Торговая марка является новатором. Она постоянно совершенствует предлагаемые модели шин. Одна из последних разработок предусматривает использование специальной системы, благодаря которой максимально снижается уровень шума, возникающий в процессе езды.
Все производственные этапы подвергаются строгому контролю. Одна из ключевых задач – обеспечить с помощью резины безопасность во время движения автомобиля. Например, зимняя резина Мишлен подвергалась неоднократным тестам, результаты которых показали, что она отлично ведет себя на заснеженной и обледенелой трассе. Проверки летних шин также указывают на то, что на них можно безопасно ездить не только по сухому, но и по мокрому асфальту.
Автомобиль с резиной Michelin становится маневренным, его тормозной путь значительно сокращается. Именно поэтому продукция производства известной французской торговой марки пользуется популярностью среди поклонников больших скоростей.
Стоимость этих покрышек выше, чем предложения многих других торговых марок. Но цена полностью себя оправдывает. Такое приобретение прослужит не один сезон и быстро окупится. Резина предназначена для эксплуатации в течение длительного времени – на ней можно проехать не одну тысячу километров.
Многие модели шин Мишлен имеют особенность – технологию нулевого давления ZP. Благодаря использованию этой разработки при производстве резины, даже после ее прокола можно спокойно преодолеть на авто до 80 км на скорости около 80 км/час. Чтобы купить такие покрышки, нужно обратить внимание на маркировку боковины – на ней присутствует обозначение ZP.
Какой продукцией представлен ассортимент
Среди модельного ряда автопокрышек Michelin каждый покупатель может найти для себя наиболее подходящий вариант. Продаются шины производства этого бренда на сайте интернет-магазина «ДискиПлюс».
Торговая марка производит резину, имеющую разные типоразмеры. Можно приобрести модели, предназначенные для грузовых, легковых, спортивных и городских автомобилей, а также мотоциклов и самосвалов. Продукция имеет определенную классификацию, согласно ей различают разные классы автопокрышек:
• предназначенные для минвэнов, машин среднего класса и малолитражек, которые являются экономичными, выгодно отличающимися величиной пробега;
• спортивные, обеспечивающие отличное торможение, сцепление, устойчивость автомобиля на поворотах;
• «Престиж» и «Комфорт», предназначенные для элитных автомобилей, которые безупречно справляются со своими функциями при любых погодных условиях.
Реклама
Инфлюенсер: кто это и как им стать16.12.2021 14:04
Полезно знать 16.12.2021 14:04
Представители «Ситиматик-Волгоград» провели серию экоуроков в пяти школах Волгограда15.12.2021 17:06
Полезно знать 15.12.2021 17:06
Вино из Волгоградской области попало в топ лучших в России14.12.2021 21:28
Полезно знать 14.12.2021 21:28
Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам13.12.2021 13:53
Полезно знать 13.12.2021 13:53
Зачем оформлять медицинскую страховку для путешествий13.12.2021 13:16
Полезно знать 13.12.2021 13:16
Обширный антициклон защитит Волгоградскую область от декабрьских морозов11.12.2021 17:29
Полезно знать 11.12.2021 17:29
Полувековой рекорд по теплу побит в Волгограде10.12.2021 10:44
Полезно знать 10.12.2021 10:44
Преимущества использования корпоративных карт09.12.2021 14:12
Полезно знать 09.12.2021 14:12
Волга-Раст-Октава проведет уроки безопасности «ŠKODA Кроха» в 54-й школе Волгограда09.12.2021 12:43
Полезно знать 09.12.2021 12:43
В Волгоградской области все больше МКД переходят на прямые расчеты с регоператором09.12.2021 09:20
Полезно знать 09.12.2021 09:20
На полках волгоградских магазинов появилась молочка с QR-кодом07.12.2021 16:53
Полезно знать 07.12.2021 16:53
Лофт-пространство «Фабрика»: комфортная среда для бизнеса и любимое место встреч волгоградцев07.12.2021 09:05
Полезно знать 07.12.2021 09:05
Волгоград встречает первые зимние выходные под дождем04.12.2021 12:06
Полезно знать 04.12.2021 12:06
Регоператор напоминает: растительный мусор нельзя нести на контейнерную площадку03.12.2021 11:54
Полезно знать 03.12.2021 11:54
Успеть переобуться выгодно: сезонный шиномонтаж от 1775 рублей02.12.2021 13:10
Полезно знать 02.12.2021 13:10
Реклама