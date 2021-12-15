Банк «Открытие» обновляет условия премиального обслуживания для новых клиентов

Экономика 15.12.2021 13:56 Новости компаний
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15.12.2021 13:56 Новости компаний
Банк «Открытие» вводит обновленные условия обслуживания для премиальных клиентов. С 10 января 2022 года все новые клиенты банка с активами в «Открытии» от 2 до 3 миллионов рублей (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) смогут получить статус Light Премиум с рядом преимуществ. Обслуживание текущих клиентов со статусом Премиум остается на прежних условиях – пока они сохраняют свой премиальный статус, поддерживая необходимый остаток на счетах. В случае восстановления статуса Премиум после его утери премиальное обслуживание будет доступно клиентам на новых условиях.
Клиентам со статусом Light Премиум будут доступны персональный менеджер, выделенная линия обслуживания и бесплатный консьерж-сервис 24/7, включающий юридические и медицинские консультации. Кроме того, для них будут бесплатными выпуск и обслуживание дебетовых и кредитных Opencard любой категории, а также премиальной кредитной карты «Всё что надо» с лимитом 1,5 млн рублей и льготным периодом до 120 дней.
Для клиентов, получивших статус Light Премиум после 10 января 2022 года, будет действовать программа лояльности МАКС для дебетовых и кредитных карт с кешбэком до 3% за любые покупки с повышенным лимитом 7 000 бонусных рублей в месяц. Кроме того, они получат возможность размещать средства в банке на условиях повышенной доходности – благодаря премиальной надбавке +0,2% годовых по вкладам и накопительному счету «Моя копилка».
Для клиентов Премиум и Light Премиум банк «Открытие» расширяет условия страхования в путешествиях по всему миру, включая Россию. Максимальное страховое покрытие по полисам, оформленным после 10 января 2022 года, составит 450 000 евро на семью – по 112 500 евро на каждого застрахованного. В программу включен риск «Отмена поездки в случае нахождения на карантине из-за Covid-19» с увеличенным страховым покрытием 2000 евро.
Такие клиенты смогут посещать бизнес-залы Lounge Key по льготной стоимости и без ограничений по количеству визитов: всего 10 долларов США за проход одной персоны на территории России и 15 долларов США за границей.
Более подробную информацию по статусам Премиум и Light Премиум можно получить на сайте банка.
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