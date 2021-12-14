Экономика

Банк «Открытие» упростил отправку массовых платежей для крупных корпоративных клиентов

Экономика 14.12.2021 14:53 Новости компаний
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14.12.2021 14:53 Новости компаний


В интернет-банке «Открытия» для бизнеса реализован новый сервис «Реестр платежей», который позволяет клиентам сформировать и отправить из банка сразу до 10 000 платежей.
При проведении платежей бухгалтерам часто приходится формировать отдельные реестры для каждого их типа – это неудобно, так как требует сортировки вручную больших массивов платежей. Клиенты «Открытия» теперь могут отправлять все виды платежей в одном реестре – в пользу физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, в бюджет и внебюджетные фонды – что существенно упрощает процесс и делает его быстрее. Сервис будет особенно полезен корпоративным клиентам, проводящим ежедневно более 1000 платежей в пользу различных контрагентов, когда под каждый нужно формировать отдельное платежное поручение.
«Небольшой поток платежей – до 500-1000 – можно отправлять традиционным способом, формируя платежные поручения в интернет-банке, но при большем объеме удобнее использовать «Реестр платежей». А при нескольких десятках тысяч платежей в день компании больше подойдет прямая интеграция банка и своей учетной системы – Host-to-Host. Крупным корпоративным клиентам «Открытия» все эти каналы доступны в любых комбинациях без ограничения», – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».
Реестр полностью автоматизирован, прост в использовании, не требует специальной подготовки сотрудников и технических доработок собственных систем компании. Он совместим с наиболее распространенными в России учетными системами – 1С и SAP.
При обработке реестра банк проверяет реквизиты и составляет отчет, где указаны корректные и некорректные платежи. Это позволяет клиентам своевременно внести исправления и быть уверенным в отправке всех платежей получателям.

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