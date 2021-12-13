Экономика

ВТБ проведет «Форум акционеров»

Экономика 13.12.2021 12:01 Новости компаний
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13.12.2021 12:01 Новости компаний


16 декабря 2021 года ВТБ проведет онлайн-мероприятие для держателей акций банка – «Форум акционеров». В ходе мероприятия миноритариям будут представлены текущие и прогнозные финансовые показатели группы ВТБ, ключевые изменения в области взаимодействия с акционерами, новый состав и направления работы Консультационного совета акционеров. Также участники смогут получить подробную информацию о программе льгот и привилегий для акционеров ВТБ и задать свои вопросы менеджменту банка.
«Форум акционеров» начнется в 16:00 по московскому времени и будет проходить в прямом эфире на сайте https://shareholder-forum-vtb.ru. В настоящее время на сайте открыта регистрация для участия в мероприятии. Пройдя процедуру регистрации, участники уже сейчас могут задать интересующие их вопросы спикерам.
Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор банка ВТБ, отметил: «ВТБ постоянно развивает коммуникации с розничными инвесторами. 16 декабря «Форум акционеров» пройдёт уже во второй раз, и в дальнейшем мы планируем сделать это событие регулярным. В этом году количество акционеров банка впервые превысило 500 тысяч, и мы уверены, что информационная открытость и прозрачность наряду с выполнением прогнозов по прибыли и высокой дивидендной доходности позволят нам так же уверенно наращивать акционерную базу в дальнейшем». 

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