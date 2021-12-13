ВТБ проведет «Форум акционеров»





16 декабря 2021 года ВТБ проведет онлайн-мероприятие для держателей акций банка – «Форум акционеров». В ходе мероприятия миноритариям будут представлены текущие и прогнозные финансовые показатели группы ВТБ, ключевые изменения в области взаимодействия с акционерами, новый состав и направления работы Консультационного совета акционеров. Также участники смогут получить подробную информацию о программе льгот и привилегий для акционеров ВТБ и задать свои вопросы менеджменту банка.

«Форум акционеров» начнется в 16:00 по московскому времени и будет проходить в прямом эфире на сайте https://shareholder-forum-vtb.ru. В настоящее время на сайте открыта регистрация для участия в мероприятии. Пройдя процедуру регистрации, участники уже сейчас могут задать интересующие их вопросы спикерам.