Моногород Волгоградской области не оправдал надежд правительства РФ

Экономика 12.12.2021 10:45
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12.12.2021 10:45
Фролово и Михайловка Волгоградской области попали в список монопрофильных муниципальных образований, где существуют риски ухудшения социально-экономической ситуации. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Численность населения в трудоспособном возрасте в этих моногородах неуклонно снижается. Так, если в 2017 году в Михайловке насчитывалось 49625 человек в трудоспособном возрасте, то в 2021 году – 47365. Такая же тенденция наблюдается и во Фролово. В 2017 году вышеуказанная категория населения насчитывала 20017 жителей, в 2021 году – 19219.
Между тем, напомним, Михайловка в апреле 2019 года постановлением правительства РФ была включена в перечень территорий опережающего социально-экономического развития. Подразумевалось, что создание ТОР будет способствовать «диверсификации экономики, снижению зависимости от градообразующих предприятий, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций».
В конце ноября региональные власти приняли трехлетнюю программу развития Михайловки с объемом финансирования 1,7 миллиарда рублей. Однако средства будут направлены на модернизацию и строительство социальной инфраструктуры - объектов здравоохранения, образования, благоустройства.Справка. Монопрофильные муниципальные образования разделяются на три типа: с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, с рисками ухудшения социально-экономической ситуации и со стабильной ситуацией.
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