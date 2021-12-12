Экономика

Моногород Волгоградской области не оправдал надежд правительства РФ

Экономика 12.12.2021 10:45
0
12.12.2021 10:45


Фролово и Михайловка Волгоградской области попали в список монопрофильных муниципальных образований, где существуют риски ухудшения социально-экономической ситуации. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Численность населения в трудоспособном возрасте в этих моногородах неуклонно снижается. Так, если в 2017 году в Михайловке насчитывалось 49625 человек в трудоспособном возрасте, то в 2021 году – 47365. Такая же тенденция наблюдается и во Фролово. В 2017 году вышеуказанная категория населения насчитывала 20017 жителей, в 2021 году – 19219.
Между тем, напомним, Михайловка в апреле 2019 года постановлением правительства РФ была включена в перечень территорий  опережающего социально-экономического развития. Подразумевалось, что создание ТОР будет способствовать «диверсификации экономики, снижению зависимости от градообразующих предприятий, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций».
В конце ноября региональные власти приняли трехлетнюю программу развития Михайловки с объемом финансирования 1,7 миллиарда рублей. Однако средства будут направлены на модернизацию и строительство социальной инфраструктуры - объектов здравоохранения, образования, благоустройства.
Справка. Монопрофильные муниципальные образования разделяются на три типа: с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, с рисками ухудшения социально-экономической ситуации и со стабильной ситуацией.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
10.12.2021 15:17
Экономика 10.12.2021 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 13:44
Экономика 10.12.2021 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 13:30
Экономика 10.12.2021 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 12:36
Экономика 10.12.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 12:20
Экономика 10.12.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 11:12
Экономика 10.12.2021 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 10:57
Экономика 10.12.2021 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 10:44
Экономика 10.12.2021 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 08:59
Экономика 10.12.2021 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 21:02
Экономика 09.12.2021 21:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 14:36
Экономика 09.12.2021 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 14:11
Экономика 09.12.2021 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 12:21
Экономика 09.12.2021 12:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 09:07
Экономика 09.12.2021 09:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 09:06
Экономика 09.12.2021 09:06
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:52
Количество умерших от коронавируса в Волгоградской области превысило 5 тысяч человекСмотреть фотографии
10:45
Моногород Волгоградской области не оправдал надежд правительства РФСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде 75-летний водитель сбил школьника и скрылсяСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области двое молодых мужчин погибли в ДТП с грузовикамиСмотреть фотографии
08:59
Трое браконьеров осуждены за наглую ловлю рыбы с моста Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
21:18
Чиновников волгоградского облкомприроды наказали за проведение корпоративаСмотреть фотографии
20:34
Самолет МЧС вылетел из Волгограда в ЮАР для борьбы с коронавирусомСмотреть фотографии
19:42
Жители Михайловки попросили прокурора отстоять филиал онкодиспансераСмотреть фотографии
19:17
В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химииСмотреть фотографии
17:29
Обширный антициклон защитит Волгоградскую область от декабрьских морозовСмотреть фотографии
17:29
Новые ограничения "подарили" волгоградцам на Новый годСмотреть фотографии
15:05
Под Волгоградом 94-летний ветеран войны оказался в заточении после строительства водозабораСмотреть фотографии
15:02
Чиновников обязали поставить жителей аварийных домов в Волгограде в очередь на расселениеСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде маршрут №2 усилят московские автобусыСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде дикая лиса пришла к подъезду многоэтажкиСмотреть фотографии
12:22
Темпы распространения коронавируса в Волгоградской области снижаются с каждым днемСмотреть фотографии
10:23
После сноса гаражей чиновники оставили волгоградцам болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгоградской области две машины протаранили столбыСмотреть фотографии
10:00
На юге Волгограда в перевернувшемся автомобиле погибла женщинаСмотреть фотографии
08:31
Работникам госучреждений Волгоградской области проиндексируют зарплату на 4%Смотреть фотографии
20:36
Волгоградская область выбралась из «красной» зоны по COVID-19Смотреть фотографии
19:44
«Нам ничего не говорят»: волгоградцы ждут решения о судьбе треснувшей от взрыва четырехэтажкиСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
17:41
Покрывшуюся маслянистыми пятнами реку в Волгоградской области проверят чиновникиСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области отменяют 10 остановок пригородных поездовСмотреть фотографии
16:55
Парку в Волжском присвоили имя депутата ГосдумыСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум на 724 рубляСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде арестовали «молочку» без QR-кодовСмотреть фотографии
15:39
Расчищенная за 200 миллионов рублей река в Волгоградской области снова поменяла цветСмотреть фотографии
15:39
100-летняя жительница Волгоградской области скончалась от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 