«Пьяный был, дурак!»: на юге Волгограда остановили колоритного угонщика «Жигули» (ВИДЕО)

Происшествия 10.12.2021 13:13
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10.12.2021 13:13
Сотрудники ДПС задержали пьяного мужчину, который угнал «Жигули» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, машина пропала у 54-летнего мужчины, который обратился в полицию.
Мужчина пояснил, что накануне примерно в 17:30 он подъехал на автомобиле ВАЗ-2107 к магазину, расположенным на улице Караванная. Оставив ключи в замке зажигания, волгоградец вышел из салона, а, когда вернулся, уже не обнаружил свое транспортное средство.
Спустя уже час полицейским удалось установить местонахождение автомобиля, однако угонщик не сразу остановил машину. Задержали подозреваемого в нескольких километрах от места совершения преступления. Угонщик оказался 57-летний ранее судимый мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Колоритный мужчина сразу же признал свою вину, назвав себя дураком, и объяснил, что решил угнать автомобиль, чтобы доехать до Октябрьского района Волгоградской области.
В отношении угонщика составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ – «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По факту угона возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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