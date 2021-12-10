Экономика

В Волгограде запускают экосистему недвижимости «Метр квадратный»

Экономика 10.12.2021 11:12 Новости компаний
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10.12.2021 11:12 Новости компаний


Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) масштабирует свое присутствие и выходит с услугой поиска недвижимости в 76 регионах России, в том числе в Волгоградской области.  В 2022 году сервисами платформы смогут воспользоваться свыше 370 тысяч человек, а ежемесячная посещаемость платформы достигнет 10 млн человек.
Соглашение о расширении числа регионов, в которых будут представлены сервисы "Метра квадратного", было подписано совместно с Российской Гильдией Риэлторов. В настоящее время они доступны клиентам в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области. Ежедневно через платформу проводится 2 тыс. сделок.
Клиенты, желающие приобрести недвижимость, смогут воспользоваться всеми сервисами экосистемы – базой объявлений, ипотечным брокером, защитой сделки, сервисом безопасных расчетов (СБР), электронной регистрацией и ремонтом. Конкурентным преимуществом площадки является то, что риелторы на платформе смогут размещать свои объявления бесплатно.
Для покупки или аренды квартиры через сервис необходимо создать личный кабинет на сайте «Метр квадратный», загрузить документы, сформировать договор купли-продажи и выбрать наиболее удобный офис ВТБ для проведения сделки. В настоящее время разрабатываются продукты, позволяющие приобрести объекты в офисах агентств недвижимости как за собственные средства, так и с ипотекой.
После подписания договора документы по защищенным каналам банка отправляются на регистрацию в Росреестр. После того, как договор будет зарегистрирован, и все его условия выполнены, деньги за объект недвижимости переводятся на счёт продавца.
«Мы принимаем активное участие в цифровизации рынка недвижимости. Считаем, что покупка или аренда квартиры должна проходить с привлечением профессиональных участников и максимальным набором быстрых и простых онлайн-услуг. Мы видим заинтересованность партнеров и спрос клиентов на такие сервисы, поэтому решили масштабировать бизнес на всю страну. Наши сервисы помогут в целом увеличить в России долю сделок с цифровыми услугами. У риелторов появятся новые инструменты для их проведения в электронном виде и возможность бесплатно размещать объявления в нашем поисковике недвижимости. Уже сегодня М2 работает со всеми крупными застройщиками России. На следующий год у нас не менее амбициозные планы: мы разрабатываем новые продукты, которые выведем на рынок в следующем году, и уже к весне планируем увеличить посещаемость платформы до 10 млн пользователей ежемесячно», - комментирует генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.    
Справка. Экосистема «Метр квадратный» — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры — крупные застройщики, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. За два года работы к платформе подключились более 1,4 тыс. групп застройщиков, 21 банк, более 7 тыс. частных риелторов и 6 тыс. агентств недвижимости.
Российская Гильдия Риэлторов (РГР) объединяет профессионалов рынка недвижимости страны: это свыше 1000 компаний. Все компании, которые входят в РГР прошли сертификацию и гарантируют предоставление качественных риелторских услуг.

 


 

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